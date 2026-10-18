Liguria. Nella giornata di oggi, domenica 18, una goccia fredda, presente a nord dell’arco alpino, andrà a posizionarsi con moto retrogrado sulla Francia, influenzando fortemente le vicende meteorologiche sul Nord-Ovest italiano. Successivamente, si riaprirà il flusso atlantico, che determinerà l’arrivo di una nuova perturbazione martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: tra il tardo pomeriggio e la serata, specie tra savonese e genovesato, saranno possibili temporali, con precipitazioni a carattere di nubifragio. Pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione a frane, allagamenti e ad una rapida risalita di rivi e torrenti. Inoltre, la ventilazione potrà risultare tesa, con colpi di vento in concomitanza dei fenomeni più intensi.

Cielo e Fenomeni: per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, farà eccezione l’estremo ponente, dove sono attese delle schiarite. In tale contesto, nella prima parte del giorno si prevedono rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante. Successivamente, nel corso del pomeriggio, si assisterà ad una probabile traslazione e concentrazione dei fenomeni precipitativi verso il genovesato e il savonese. In questa fase, tra il tardo pomeriggio e la serata, i temporali potranno assumere carattere autorigenerante, con precipitazioni intense e abbondanti; pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione, infatti, saranno possibili frane, allagamenti e una rapida risalita di rivi e torrenti.

[Si precisa che, specie per la seconda parte del giorno, la predicibilità non è elevata, a causa dell’incertezza sull’effettivo rinforzo sciroccale, responsabile del possibile interessamento della fascia costiera]

Venti: nella prima parte del giorno, deboli o moderati, con rinforzi fino a tesi, dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da Est/Sud-Est a levante. Successivamente, si assisterà ad un rinforzo della ventilazione orientale/sud-orientale, che tenderà ad interessare anche il genovesato centro-orientale. Situazione pressoché invariata altrove. Possibili colpi di vento in concomitanza dei fenomeni più intensi.

Mari: di notte, poco mosso. A seguire, diverrà mosso, localmente molto mosso al largo del ponente in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione. Costa: min: +15°C/+18°C – max: +19°C/+22°C; interno: min: +6°C/+14°C – max: +14°C/+18°C.

LUNEDì 19 OTTOBRE: nel corso della notte, rovesci temporaleschi in progressivo spostamento dal genovesato occidentale al savonese. Sul resto della regione, invece, condizioni di tempo prevalentemente asciutto. In mattinata, qualche rovescio o temporale potrà insistere sul savonese, ma si andrà verso un esaurimento dei fenomeni. In tale contesto, dalle ore centrali del giorno sono attese delle schiarite a levante; ancora molto nuvoloso sul centro-ponente [Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: dai quadranti settentrionali, con intensità debole o, al più, moderata sul centro-levante, moderata o forte a ponente. Mari: generalmente mosso, fino a molto mosso al largo del ponente. Temperature: minime su valori stabili, massime in lieve aumento.

MARTEDì 20 OTTOBRE: nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche: per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione. In tale contesto, in mattinata rovesci sparsi interesseranno il settore centrale. Successivamente, a partire dal pomeriggio, piogge diffuse sull’intero territorio regionale. Fenomeni che potranno nuovamente assumere carattere di rovescio o temporale.

Temperature: stazionarie. [Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]