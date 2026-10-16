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Le previsioni

Meteo, alta pressione in cedimento sulla Liguria: cieli nuvolosi senza pioggia e temperature in calo previsioni

Possibile peggioramento domenica 18, ma ampiamente da confermare

Generico ottobre 2026

Liguria. Alta pressione in lento cedimento: nelle prossime 48 ore compariranno annuvolamenti irregolari sulla nostra regione, senza precipitazioni. Possibile peggioramento domenica 18, ma ampiamente da confermare.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 16 ottobre su tutta la regione si prevede una nuvolosità sparsa ed irregolare, più presente al mattino sul mare, sui rispettivi tratti di costa e maggiori schiarite altrove; basso il rischio di pioggia. Nel pomeriggio nubi medio-alte anche spesse in transito lento da ovest con presenza anche di nuvolosità bassa a carattere locale, sempre senza precipitazioni.

Venti deboli di direzione variabile o meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime in lieve aumento, in contenuto calo le massime: sulla costa minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 20 e 22 gradi; all’interno minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 16 e 20 gradi.

Sabato 17 ottobre nuvolosità sparsa su tutta la regione con schiarite nelle ore centrali del giorno, basso il rischio di pioggia.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressochè stazionarie.

Domenica 18 ottobre probabili rovesci sul settore centro-occidentale della regione.

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