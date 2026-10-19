Mese della Cybersecurity: come proteggere gli acquisti online prima del Black Friday

Ottobre è il mese in cui in Europa si concentra l’attenzione pubblica sulla sicurezza informatica, e arriva poco prima del periodo di acquisti legato al Black Friday e alle festività. È un momento utile per rivedere alcune abitudini digitali, soprattutto quando si usano conto, carte e credenziali personali su siti e app. L’obiettivo di effettuare acquisti tramite conto o carta in tutta sicurezza passa prima di tutto dalla capacità di riconoscere richieste anomale e di verificare sempre da dove provengono.

Ottobre e la sicurezza digitale prima dello shopping di fine anno

Quando aumentano newsletter, messaggi promozionali e occasioni di acquisto, diventa più facile ricevere comunicazioni che assomigliano a quelle di negozi, corrieri o servizi finanziari. Il problema non è il commercio online in sé, ma la velocità con cui si tende a reagire davanti a uno sconto che scade, a una consegna da confermare o a un pagamento apparentemente bloccato.

Prima dei periodi di shopping intenso conviene quindi rivedere le impostazioni di sicurezza dei dispositivi utilizzati, aggiornare sistemi operativi e applicazioni e controllare che le credenziali non vengano riutilizzate su più servizi. Sono accorgimenti generali che riducono alcune vulnerabilità, ma non eliminano il rischio di frode. Anche un conto online ben gestito richiede attenzione da parte dell’utente, soprattutto quando una richiesta arriva fuori dai canali abituali.

La distinzione più importante è tra comunicazioni attese e messaggi inattesi. Se si sta aspettando realmente un pacco, ad esempio, un SMS che parla di una consegna può sembrare plausibile. Proprio per questo è meglio verificare lo stato dell’ordine dall’app o dal sito ufficiale del venditore o del corriere, senza usare il collegamento ricevuto nel messaggio.

Phishing, smishing e pagine clone: i segnali da riconoscere

Il phishing utilizza in genere email che imitano comunicazioni legittime per indurre il destinatario a fornire credenziali, dati personali o informazioni di pagamento. Lo smishing applica una logica simile agli SMS o ad altri messaggi brevi. In entrambi i casi, il contenuto può fare leva sull’urgenza: un conto da verificare, una carta da sbloccare, un rimborso da richiedere o una consegna da completare.

Non sempre gli errori grammaticali sono presenti e l’aspetto grafico può essere credibile. Per questo è più utile osservare il comportamento richiesto dal messaggio. Una richiesta di inserire credenziali dopo aver cliccato su un link inatteso, di comunicare codici ricevuti via SMS o di agire immediatamente per evitare conseguenze dovrebbe essere verificata con particolare attenzione.

Le pagine clone aggiungono un ulteriore livello di inganno perché riproducono l’aspetto di siti conosciuti. Il solo fatto che una pagina sembri familiare non basta a dimostrarne l’autenticità. È preferibile raggiungere i servizi finanziari digitando direttamente l’indirizzo noto, usando un segnalibro già verificato o aprendo l’app ufficiale installata sul dispositivo.

Notifiche, limiti e controlli: strumenti utili se disponibili

Alcuni servizi bancari e alcune carte mettono a disposizione notifiche sulle operazioni, possibilità di impostare limiti o funzioni di blocco temporaneo. Sono strumenti che possono aiutare a individuare più rapidamente un movimento non riconosciuto o a gestire l’operatività della carta, ma disponibilità, funzionamento e condizioni cambiano da servizio a servizio.

Le notifiche, in particolare, hanno valore se vengono lette. Un avviso su un pagamento non riconosciuto dovrebbe portare a verificare l’operazione tramite il canale ufficiale, evitando di rispondere a eventuali messaggi ricevuti nello stesso momento. Allo stesso modo, i limiti possono essere un elemento di controllo, ma non sostituiscono la verifica del sito sul quale si sta acquistando né l’attenzione verso richieste anomale.

Controllare periodicamente i movimenti del conto e della carta, senza aspettare soltanto l’estratto conto successivo, rende più semplice accorgersi di operazioni anomale. Questo aiuta a riconoscere meglio i propri movimenti abituali e rende più immediata l’individuazione di qualcosa che non torna. Se un servizio offre funzioni di sicurezza aggiuntive, conviene valutarle direttamente nelle impostazioni o nella documentazione ufficiale.

Verificare sempre attraverso i canali ufficiali

Davanti a un dubbio, la scelta più prudente è interrompere il flusso suggerito dal messaggio e fare una verifica indipendente. Se una comunicazione sembra provenire dalla banca, dal circuito di pagamento o da un negozio, è meglio aprire separatamente l’app o il sito ufficiale e controllare se esiste davvero una notifica corrispondente.

Lo stesso principio vale per numeri di telefono e indirizzi email: quelli presenti in un messaggio sospetto non dovrebbero essere considerati automaticamente affidabili. Quando serve assistenza, i recapiti vanno recuperati dai canali ufficiali già noti o dalla documentazione del servizio.

In vista degli acquisti di fine anno, il Mese della Cybersecurity offre soprattutto un pretesto concreto per rivedere le proprie abitudini digitali. Nessun singolo strumento rende impossibile una frode, ma una combinazione di verifiche, attenzione ai messaggi inattesi, controllo dei movimenti e uso dei canali ufficiali rende più difficile cadere in richieste costruite per sfruttare fretta o piccole distrazioni.