Mazzi, ministro del Turismo: “Dobbiamo raccontare ai croceristi cosa c’è nell’entroterra di Genova”

Genova. “Dovremmo riuscire a raccontare a tutti quei turisti che sbarcano che cosa c’è oltre la Genova che loro vedono, cioè quello che ci può essere all’interno. E la questione può riguardare proprio il fatto di riuscire a promuovere queste zone, perché questo è il lavoro che dobbiamo fare: promuovere territori oltre le zone e le città più conosciute”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine della XII Conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo al Salone Nautico di Genova.

“E in questo, forse, anche le grandi navi da crociera con il loro carico di turisti che arrivano dall’estero possono molto aiutarci – ha aggiunto Mazzi -. Sono loro stessi che me l’hanno detto: lei ci consideri un grande canale di comunicazione, perché noi non siamo soltanto navi che portano i turisti, ma possiamo essere un grande canale, un grande media di comunicazione di tutto quello che voi avete in mente come sistema Italia“.

Mazzi, che ha lavorato a lungo come manager nel mondo dello spettacolo prima di farsi eleggere nel 2022 con Fratelli d’Italia per poi sostituire Daniela Santanchè, ha raccontato di avere un legame con l’entroterra ligure: “Io avevo un’altra vita in cui ho frequentato molto la città di Sanremo, ma anche un grande genovese che era Fabrizio De André e credo di essere un profondo conoscitore di tutto questo territorio, perché me ne parlava sempre lui. Io l’ho un po’ attraversato tutto, lo conosco e so quanto è bello”.

Le aree interne in generale sono un punto centrale quando si parla di destagionalizzazione: “Noi stiamo facendo tutto un lavoro sui borghi che tra l’altro ci sta già dando dei risultati, perché quest’anno le presenze nei borghi ad oggi sono aumentate di quasi il 7%, quindi spingiamo molto su questo. Chiaramente dobbiamo portare vita nei borghi e spero ci possa aiutare il progetto che stiamo facendo sui cammini. Abbiamo più di 50 cammini per 33mila chilometri in Italia e la nostra comunicazione sarà propria sui cammini, che potrebbero aiutarci molto alla destagionalizzazione”.

Al di là dei progetti sull’entroterra, al Salone Nautico restano centrali i temi legati ai porti turistici, anche perché la Liguria detiene il primato nazionale dei posti barca, ben 22mila. Da anni Assomarinas, l’associazione che li rappresenta, chiede semplificazioni normative e taglio della burocrazia.

“Sono qui per ascoltare le richieste di questo settore, che dovrebbe avere più considerazione a livello europeo – risponde Mazzi -. Adesso mi metterò al lavoro per capire come mai queste richieste non siano riuscite in questi anni ad andare avanti: alcune mi sembrano, oltre che lapalissiane, abbastanza semplici. Il governo Meloni si sta battendo molto sul turismo e credo che abbiamo anche ottenuto dei risultati molto importanti. Facciamo un po’ fatica a far capire che il turismo è una una vera e propria economia per il nostro Paese, perché altri paesi d’Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D’altra parte, siamo una nazione che ha più di 8mila chilometri di coste: basta dire questo per far capire quanto la nostra vocazione sia sul turismo e in particolare proprio sul turismo collegato al mare”.