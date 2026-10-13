Mastocitosi, il 20 ottobre la fontana di De Ferrari illuminata di viola per accendere i riflettori sulla malattia rara

Genova. Una luce viola per dare visibilità a una malattia rara, spesso invisibile agli occhi degli altri, e alle persone che ogni giorno convivono con i suoi sintomi. Il 20 ottobre si celebra la Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla mastocitosi e sulle malattie dei mastociti e, per l’occasione, l’Associazione italiana mastocitosi (Asimas) promuove l’iniziativa “Illuminiamo la mastocitosi”, invitando Comuni e istituzioni a illuminare monumenti, palazzi e luoghi simbolici dei propri territori.

L’iniziativa ha già raccolto adesioni adesioni in diverse città italiane, da Torino a Palermo, passando per Como, Roma e Cagliari. E a Genova sarà la fontana di piazza De Ferrari a colorarsi di viola.

La giornata internazionale, istituita nel 2018 grazie alla collaborazione di 24 organizzazioni di pazienti, punta a far conoscere patologie ancora poco note e a richiamare l’attenzione sulle esigenze delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

Che cos’è la mastocitosi

La mastocitosi è una malattia caratterizzata dall’accumulo anomalo di mastociti, cellule del sistema immunitario coinvolte nelle reazioni infiammatorie e allergiche. Può colpire adulti e bambini e manifestarsi in modi diversi, con sintomi che comprendono prurito e arrossamenti della pelle, disturbi gastrointestinali, dolori, stanchezza, mal di testa e reazioni allergiche anche gravi, come l’anafilassi. In alcune forme possono essere coinvolti anche diversi organi e apparati.

La variabilità dei sintomi, che possono sovrapporsi a quelli di altre patologie, rende talvolta complesso arrivare a una diagnosi. Per chi convive con la malattia, inoltre, la quotidianità può richiedere particolari precauzioni: alcuni alimenti, farmaci, punture di insetti, sbalzi di temperatura, sforzi fisici o situazioni di stress possono infatti scatenare reazioni in determinate persone.

Accanto ai sintomi fisici ci sono le difficoltà meno visibili: la paura di reazioni improvvise, la stanchezza, il dolore e le rinunce, ma anche le incomprensioni sul lavoro e la necessità di spiegare a scuola, agli amici e alle persone vicine i limiti imposti dalla malattia.

Una luce viola contro l’invisibilità

Con “Illuminiamo la mastocitosi”, Asimas invita le amministrazioni locali a partecipare illuminando di viola un edificio o un monumento significativo. Un gesto simbolico che vuole trasformarsi in un messaggio di solidarietà, consapevolezza e inclusione.

«In assenza di una cura risolutiva per tutte le forme della malattia, il sostegno, la ricerca e la vicinanza della comunità sono fondamentali», sottolinea l’associazione, ringraziando le realtà che hanno già aderito e quelle che si uniranno nei prossimi giorni.

L’obiettivo è ricordare che la sensibilizzazione non si esaurisce in una giornata, ma passa attraverso una maggiore conoscenza della patologia e una più attenta comprensione dei bisogni di chi ne è colpito.

Il messaggio dell’iniziativa è semplice: la mastocitosi esiste, così come esistono le persone che ne soffrono. E meritano di essere viste, ascoltate e comprese.