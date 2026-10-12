Astronomia, dall’Osservatorio del Righi gli scatti di Marte che attraversa l’ammasso stellare M44

Genova. Walter Riva, direttore dell’Osservatorio astronomico del Righi, è l’autore di queste due immagini, riprese alle ore 5.52 di domenica 11 ottobre e di lunedì 12 ottobre del pianeta Marte in transito attraverso l’ammasso stellare M44 (Beehive Cluster, “Alveare”, detto anche “Presepe”).
Le due immagini evidenziano il moto proprio del pianeta nel corso di un giorno. La parola “pianeta” deriva infatti dal greco antico planetes che significa “errante, vagabondo” ed evidenzia la caratteristica dei pianeti di spostarsi fra le stelle, se osservati da Terra, mentre compiono la loro rivoluzione attorno al Sole.
“Marte si sta avvicinando a noi e raggiungerà la minima distanza dal nostro pianeta a febbraio 2027“, spiega l’esperto.
Attualmente il “pianeta rosso” si trova a una distanza dalla Terra pari a circa 237 milioni di km mentre l’ammasso M44 si trova a quasi 600 anni luce (che corrispondono a circa 567.600 miliardi di km).