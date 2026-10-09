Marina Porto Antico: il posto barca in centro a Genova senza lo stress del parcheggio

Genova. Il porto turistico Marina Porto Antico è incastonato nel centro storico di Genova, uno dei più grandi e meglio conservati in Europa; un’area che offre molte occasioni di visita, notoriamente tormentata, però, dalla carenza di parcheggi. Non stupisce allora che alcuni diportisti, attratti dall’idea di ormeggiare la barca nel centro – con tutti i vantaggi che questa posizione può garantire – possano essere intimoriti dall’idea di perdere tempo prezioso alla ricerca di un posteggio prima di raggiungere l’imbarcazione e godersi il mare. Ma è qui che si inserisce una delle caratteristiche più apprezzate di Marina Porto Antico, che mette a disposizione 270 posti barca: qui, infatti, il parcheggio è garantito per tutti i diportisti, eliminando a monte lo stress e la perdita di tempo della ricerca di un posto auto.

Ritagliarsi mezze o intere giornate per delle brevi ma soddisfacenti navigazioni, tra le tante bellezze della costa ligure, non è sempre facile: e di certo non si desidera sprecare tempo alla ricerca di un posteggio per l’auto. Il porto turistico nel centro di Genova, ben conoscendo questa esigenza, mette a disposizione dei posteggi riservati ai clienti del porticciolo, di cui 55 a livello della banchina. Ecco che allora pochi passi separano l’auto dalla barca, con la possibilità di utilizzare i carrelli o il golf cart messi a disposizione dal Marina per portare comodamente fino all’imbarcazione i bagagli, le attrezzature o le scorte per fare cambusa.

E non è tutto qui. Gli armatori che ormeggiano lungo il pontile F, riservato agli yacht oltre i 22 metri di lunghezza – a Marina Porto Antico ormeggiano superyacht e megayacht fino a 75 metri – possono contare su un livello ancora più alto di comodità, grazie all’opportunità di raggiungere direttamente il molo con l’auto; diventa così facile e veloce trasportare fino alla passerella ospiti e rifornimenti, sapendo che l’accesso al pontile può essere utile anche nel caso di lavori di manutenzione. Per speciali esigenze e su richiesta, tale possibilità può essere concessa anche a chi ormeggia barche di stazza minore (per ovvi motivi solamente nel caso delle banchine con accesso carrabile). Gli ospiti degli armatori, inoltre, possono trovare un posto auto a pochi passi dall’imbarcazione e a tariffe scontate nel comodissimo parcheggio di Calata Salumi, gestito a rotazione e aperto anche al pubblico: qui sono peraltro disponibili 120 stalli di parcheggio dotati di colonnina per la ricarica, così da garantire il pieno in tranquillità a chi guida automobili elettriche.

Vale sempre la pena ricordarlo: il significato letterale di diporto è “svago”, a indicare per l’appunto una navigazione nel segno del divertimento e del relax. Nella scelta dell’home port per la propria barca è quindi sempre bene valutare, oltre ai servizi offerti in banchina, anche la reale accessibilità degli ormeggi, per avere la certezza di non sprecare nemmeno un minuto del proprio tempo libero, né alla ricerca di parcheggi, né per raggiungere a piedi la barca dopo aver lasciato l’auto a centinaia di metri.

Marina Porto Antico in breve