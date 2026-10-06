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Dimissioni in vista

Il presidente della Regione Bucci operato al Galliera: “Sto bene, ringrazio il personale medico”

L’operazione si è resa necessaria in seguito alla rimozione di una neoformazione al naso subita la scorsa settimana

marco bucci

Genova. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto in mattinata a un intervento di ricostruzione cutanea nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Galliera diretto dal professor Giuseppe Signorini.

L’operazione si è resa necessaria in seguito alla rimozione di una neoformazione al naso (basalioma), subita la scorsa settimana. Bucci è stato operato dal dottor Paolo Iacoviello con la collaborazione del direttore di Dermatologia, il professor Cesare Massone. L’intervento è perfettamente riuscito, le condizioni di salute sono buone e le dimissioni sono previste per la giornata di mercoledì.

“Ringrazio per la professionalità e la disponibilità tutto il personale medico e i dipendenti dell’ospedale Galliera che hanno collaborato all’intervento chirurgico e che continuano a seguirmi nella fase post-operatoria. Ancora una volta ho potuto apprezzare la straordinaria competenza degli operatori della sanità ligure. – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Un caloroso grazie anche a tutti coloro che, in queste ore, mi stanno testimoniando vicinanza e affetto con telefonate e messaggi”.

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