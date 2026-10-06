  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Manutenzioni rete idrica, mezza giornata senz’acqua nelle vie di Stagglieno

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe

Ireti cantiere via Bobbio

Genova Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno 08 Ottobre 2026
dalle ore 13:30 alle ore 15:30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune
di Genova:

• Passo Ferdinando Spano
• Via Caderiva
• Passo Bascione
• Via Pescetto
• Via del Velino
• Piazzale Giovanni Battista Resasco
• Via Piacenza fino al civ.54
• Vie limitrofe alle località sopra indicate

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.