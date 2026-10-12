Manutenzione rivi, le ruspe nel Bisagno per le riprofilatura e la pulizia delle vasche

Genova. Proseguono gli interventi di manutenzione dei torrenti e dei rii cittadini.

In questi giorni le ruspe e i mezzi del personale di Aster sono impegnati nell’alveo del Bisagno, dove stanno eseguendo interventi di pulizia e sgombero del materiale di sovralluvionamento con interventi di riprofilatura degli alvei, pulizia delle vasche di decantazione e rimozione della vegetazione infestante.

“Sono attività fondamentali per preparare il territorio all’arrivo della stagione autunnale e delle piogge più intense”, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune, Massimo Ferrante. Le attività, entrate nel vivo a luglio, proseguiranno fino a ottobre e oltre.

Gli interventi sul campo sono partiti proprio a inizio ottobre nel rio Fegino e nel torrente Sturla. In totale il Comune ha stanziato due milioni di euro per il piano di manutenzione dei rivi in vista della stagione autunnale e delle piogge, che quest’anno è in netto ritardo.