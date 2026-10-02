Manifestazioni storiche e tradizionali, Regione finanzierà tutte le 77 domande ammissibili dei Comuni

Liguria. “Tutte le 77 domande ammissibili presentate dai Comuni liguri per il bando ‘Manifestazioni storiche e tradizionali’ 2026 saranno finanziate per intero. Ai 250 mila euro di fondi regionali si aggiungono circa 80 mila euro del Fondo unico nazionale del turismo (FUNT), che coprono l’intera graduatoria per un totale di circa 330 mila euro”. Lo annuncia il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Feste patronali, rievocazioni storiche, sagre e fiere sono un patrimonio che tiene vive le nostre comunità, valorizza i borghi dell’entroterra e porta visitatori ben oltre la stagione estiva. Un plauso va ai sindaci, alle amministrazioni comunali e ai tantissimi volontari che ogni anno rendono possibili questi appuntamenti”.

“Per il savonese è un’ottima notizia. Tutti i 15 eventi del nostro territorio in graduatoria riceveranno il contributo richiesto: per Albenga il Palio storico; per Borgio Verezzi la rassegna cinematografica; per Bormida la castagnata; per Calizzano la Festa d’autunno; per Carcare l’Antica fiera del bestiame; per Celle Ligure ‘Fiori, frutta e qualità’; per Laigueglia la Fiera di San Matteo; per Loano il Carnevaloa; per Mallare la Natività di Maria; per Massimino ‘Ravioli in piazza’; per Millesimo l’820^ Anno della fondazione di Millesimo; per Ortovero ‘Le nostre radici’; per Pietra Ligure Dolcissima Pietra; per Quiliano ‘Granaccia e rossi di Liguria’; per Toirano la Festa dei Gunbi”.

“Un sincero ringraziamento all’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha voluto garantire la copertura dell’intera graduatoria senza lasciare indietro nessun Comune”.

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