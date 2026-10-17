A De Ferrari la manifestazione di “Italia in piazza” contro il carovita

Genova. Anche a Genova come a Roma, Torino, Lecce, Bari, Milano, Palermo, Brescia e Reggio Emilia sabato 17 ottobre si tiene la manifestazione convocata in tutta Italia dalla rete Italia in Piazza contro il carovita, l’aumento dei costi del carburante e la crisi sociale ed economica.

L’appuntamento è per le 15.30 in piazza De Ferrari: “Non saranno ammesse bandiere di partito e raccomandiamo a tutti i partecipanti di portare in piazza il tricolore italiano”, è la richiesta degli organizzatori.

“Italia In Piazza” è un movimento spontaneo nato da studenti e giovani lavoratori “ispirati da un clima di insoddisfazione e coraggio che sembra respirarsi ormai in tutta Europa, tra Francia, Spagna, Belgio, Germania”. Nel manifesto chiedono misure di contrasto agli aumenti dei prezzi, a partire da energia e carburanti alla crisi abitativa nelle città, la tutela di salari adeguati al costo della vita e di un lavoro sicuro, il sostegno ai servizi pubblici essenziali e a una sicurezza pubblica fatta di cura sociale e presenza sul territorio.

La manifestazione, specifica la rete, è organizzata senza nessuna organizzazione partitica o sindacale: “Siamo stati contattati in questi giorni da realtà politiche anche molto diverse tra loro, e ovviamente ci fa piacere due volte: stiamo facendo un buon lavoro ed evidentemente ad alcune delle persone che fanno politica quotidianamente interessa dei temi che cerchiamo di portare in piazza. Ma rispondiamo dicendo loro la stessa cosa che diciamo a tutte le organizzazioni politiche di ogni longitudine: non vediamo l’ora di vedere tutte le persone della vostra organizzazione in piazza con noi. La vostra organizzazione non è invitata: lo è ognuna e ognuno di voi. Preferiamo il contatto umano alla formalità istituzionale: in piazza non ci sarà nessuna organizzazione, solo persone convinte che i temi che portiamo vadano discussi e risolti insieme senza di mezzo partiti e altre menate”.

“Quello che sta succedendo in Francia arriva dall’incontro di una cultura storica della protesta diversa dalla nostra e dinamiche di piazza che qui in Italia non si sono ancora verificate. Questa iniziativa vuole contestare in maniera pacifica e decisa e, sebbene non possiamo controllare tutto quel che succede in una piazza, le persone che aiutano con l’organizzazione di ogni città stanno facendo del proprio meglio per assicurarsi che la manifestazione del 17 resti un luogo sicuro e accessibile a tutti”.