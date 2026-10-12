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A quezzi

Picchia e umilia per anni la compagna, chiudendola sul balcone di notte e controllandola con una telecamera: arrestato 37enne

Sabato sera l'ha minacciata con una katana, lei è fuggita in strada e i poliziotti l'hanno trovata sotto choc con una ciocca di capelli strappata

volante polizia notte

Genova. Picchiata e umiliata per anni da quello che doveva essere il suo compagno ma che si è trasformato in un vero e proprio aguzzino, fino a sabato sera quando dopo l’ennesimo episodio di violenza in cui lui l’ha minacciata con una katana, lei è scappata e ha chiamato il 112 che l’ha trovata per strada con una ciocca di capelli strappata. E’ stata soccorsa e portata in ospedale da cui è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.

A finire in manette un genovese di 37 anni residente a Quezzi. L’uomo, in base a quando raccontato dalla vittima, 32 anni, anche lei genovese, probabilmente per una folle gelosia la controllava e la maltrattava in ogni modo da quasi tre anni. Le telefonava continuamente al lavoro e aveva fatto installare una telecamera in cucina per controllarla mentre era a casa. La chiudeva fuori sul balcone di notte per punirla o la costringeva a dormire senza coperte e con la finestra spalancata in pieno inverno tanto che lei era finita in ospedale con una polmonite bilaterale.

Una volta in preda all’ira aveva aperto i fornelli del gas facendo saturare la stanza e minacciando di far saltare l’appartamento con lei dentro.

Il pm Walter Cotugno ha disposto l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia aggravati dal comma 6, introdotto dalla legge sul femminicidio, che punisce in modo più grave i maltrattamenti commessi come atto di controllo, possesso o dominio sulla donna. La convalida dell’arresto si terrà domani o mercoledì.

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