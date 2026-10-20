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Sestri ponente

Ragazzina di 17 anni denuncia il padre per i maltrattamenti alla mamma: “La picchia e non la lascia uscire di casa”

La giovane si era chiusa in camera con la mamma che non parla italiano perché il marito, operaio ai cantieri navali di Sestri Ponente, non la lascia uscire

carabinieri

Genova. Si è chiusa in camera insieme alla madre e ha chiamato il 112 perché il padre, un operaio bengalese di 44 anni che lavora in subappalto ai cantieri di Sestri Ponente minacciava di prendere a bastonate la donna con una scopa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto la ragazzina, che ha 17 anni, ha trovato il coraggio di raccontare che la mamma viene picchiata da anni dal marito che la umilia e la costringe a stare sempre in casa.

Il racconto è stato confermato dalla stessa donna che, grazie a un interprete, ha spiegato che non parla italiano proprio perché il marito le impedisce di uscire.

Anche il figlio maggiore della coppia, un giovane di 22 anni che lavora anche lui a Fincantieri, ha confermato i maltrattamenti.

Per questo per l’uomo, che è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia, il pm Federico Panichi ha disposto ieri sera l’allontanamento urgente dalla casa famigliare.

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