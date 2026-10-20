Ragazzina di 17 anni denuncia il padre per i maltrattamenti alla mamma: “La picchia e non la lascia uscire di casa”

Genova. Si è chiusa in camera insieme alla madre e ha chiamato il 112 perché il padre, un operaio bengalese di 44 anni che lavora in subappalto ai cantieri di Sestri Ponente minacciava di prendere a bastonate la donna con una scopa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto la ragazzina, che ha 17 anni, ha trovato il coraggio di raccontare che la mamma viene picchiata da anni dal marito che la umilia e la costringe a stare sempre in casa.

Il racconto è stato confermato dalla stessa donna che, grazie a un interprete, ha spiegato che non parla italiano proprio perché il marito le impedisce di uscire.

Anche il figlio maggiore della coppia, un giovane di 22 anni che lavora anche lui a Fincantieri, ha confermato i maltrattamenti.

Per questo per l’uomo, che è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia, il pm Federico Panichi ha disposto ieri sera l’allontanamento urgente dalla casa famigliare.