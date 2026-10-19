Maltempo, pino crolla sul lungomare di Recco. Il comune abbatte un altro esemplare a rischio

Genova. Intervento concluso nella mattinata di oggi per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta di un pino domestico, avvenuta ieri sera in passeggiata a mare durante la forte ondata di maltempo. Oltre alla rimozione della pianta caduta, si è proceduto all’abbattimento di un secondo pino domestico, adiacente, che presentava evidenti segni di cedimento.

Stamattina, gli uffici comunali e gli agronomi, hanno effettuato la valutazione dello stato di pericolosità della seconda alberatura, riscontrando che la zolla presentava un movimento simile a quello dell’albero caduto ieri sera. La relazione tecnica ha, quindi, confermato la pericolosità della seconda pianta, molto inclinata e con un’inclinazione in aumento. Si è quindi proceduto all’abbattimento dell’adiacente pino domestico. L’area è stata transennata in via precauzionale, in attesa di verifiche approfondite da parte dell’agronomo sulle alberature rimaste.

“Le piante in questione e quelle ancora presenti in passeggiata a mare sono oggetto di monitoraggio e non rientravano nella categoria di massimo rischio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – nel corso degli ultimi mesi la situazione è evidentemente peggiorata per le due piante, una caduta e l’altra abbattuta. Questo tipo di piante purtroppo sono inadeguate a contesti urbanizzati e pericolose per la loro probabile caduta improvvisa”. E aggiunge l’assessore al verde pubblico Edvige Fanin: “Abbiamo ultimato stamattina tutte le attività di messa in sicurezza. E comunque non faremo utilizzare l’area fino all’esito delle verifiche dell’agronomo. Nel corso dei prossimi giorni provvederemo alla sostituzione dei due pini nella zona della passeggiata a mare”.