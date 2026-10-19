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Sicurezza

Maltempo, pino crolla sul lungomare di Recco. Il comune abbatte un altro esemplare a rischio fotogallery

Gli uffici comunali e gli agronomi hanno effettuato la valutazione dello stato di pericolosità della seconda alberatura, riscontrando che la zolla presentava un movimento simile a quello dell'albero caduto ieri sera.

Crolla pino sul lungomare di Recco

Genova. Intervento concluso nella mattinata di oggi per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta di un pino domestico, avvenuta ieri sera  in passeggiata a mare durante la forte ondata di maltempo. Oltre alla rimozione della pianta caduta, si è proceduto all’abbattimento di un secondo pino domestico, adiacente, che presentava evidenti segni di cedimento.

Stamattina, gli uffici comunali e gli agronomi, hanno effettuato la valutazione dello stato di pericolosità della seconda alberatura, riscontrando che la zolla presentava un movimento simile a quello dell’albero caduto ieri sera. La relazione tecnica ha, quindi, confermato la pericolosità della seconda pianta, molto inclinata e con un’inclinazione in aumento. Si è quindi proceduto all’abbattimento dell’adiacente pino domestico. L’area è stata transennata in via precauzionale, in attesa di verifiche approfondite da parte dell’agronomo sulle alberature rimaste.

“Le piante in questione e quelle ancora presenti in passeggiata a mare sono oggetto di monitoraggio e non rientravano nella categoria di massimo rischio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – nel corso degli ultimi mesi la situazione è evidentemente peggiorata per le due piante, una caduta e l’altra abbattuta. Questo tipo di piante purtroppo sono inadeguate a contesti urbanizzati e pericolose per la loro probabile caduta improvvisa”. E aggiunge l’assessore al verde pubblico Edvige Fanin: “Abbiamo ultimato stamattina tutte le attività di messa in sicurezza. E comunque non faremo  utilizzare l’area fino all’esito delle verifiche dell’agronomo. Nel corso dei prossimi giorni provvederemo alla sostituzione dei due pini nella zona della passeggiata a mare”.

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