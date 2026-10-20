Ultimi aggiornamenti
- Caduto un albero in via Montelungo, viabilità interrotta
- Allagamenti anche a San Martino, salita superiore del Noce diventa “navigabile”
- San Fruttuoso, allagamenti in atti in via Casoni e piazza Martinez
- Dopo il nubifragio, tregua dal cielo: criticità viarie verso il rientro
- Strade allagate in Valbisagno e Valpolcevera
- Via San Fruttuoso sott’acqua
- Borgoratti, via Cadighiara diventa un fiume di fango
- Immediata la risposta dei torrenti, idrometri in salita
Genova. L’atteso fronte di maltempo ha iniziato a colpire Genova a metà del pomeriggio di allerta arancione dopo avere bersagliato Savona in mattinata. La situazione più critica, intorno alle 16, era sul centro-ponente e bassa Val Polcevera.
Allagamenti si sono registrati in via Rossini, all’altezza via al Ponte Polcevera, e poi in via Pacoret de Saint Bon, all’altezza del fornice ferroviario, in via Celesia a Voltri.
Alle 17 il tunnel di via Perlasca è stato chiuso in entrambe le direzioni alla luce della forte pioggia e degli allagamenti. Allagati anche il sottopasso Brin, il sottopasso di via Bobbio e quello di via Milano, tutti chiusi. In diverse zone della città, da San Fruttuoso a Sampierdarena, molti tombini sono “saltati” a causa della pressione dell’acqua.
In una sola ora si sono registrate cumulate tra i 35 e i 40 millimetri, con intensità di precipitazione in aumento dagli ultimi scatti radar, specialmente sui quartieri di Voltri e Pra’. A Castelletto sono stati registrati 68 mm di pioggia in un’ora, l’intensità massima a Sampierdarena, con 338 mm/h. Anche la funicolare di Sant’Anna si è fermata per allagamenti.
Il problema principale è la convergenza tra i venti di scirocco e tramontana, che concentra le precipitazioni in zone ristrette.
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Caduto un albero in via Montelungo, viabilità interrotta
La polizia locale segnala in via Montelungo, tra Sant'Eusebio e Bavari, viabilità interrotta a causa della caduta di albero su carreggiata
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Allagamenti anche a San Martino, salita superiore del Noce diventa “navigabile”
Segnalazioni di allagamenti arrivano anche da San Martino, dove salita superiore del Noce sommersa da diverse decine di centimetri d'acqua
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San Fruttuoso, allagamenti in atti in via Casoni e piazza Martinez
San Fruttuoso al momento è il quartiere più colpito dagli allagamenti. Dopo via San Fruttuoso, piazza Martinez e via Casoni sono nuovamente sott'acqua con acqua che invade marciapiedi e negozi
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Dopo il nubifragio, tregua dal cielo: criticità viarie verso il rientro
La polizia locale segnala il ripristino della viabilità in via al Ponte Polcevera, via Celesia e nel tunnel tra corso Torino e corso Sardegna
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Strade allagate in Valbisagno e Valpolcevera
Aggiornamenti da parte della polizia locale: allagamenti in via Degola, nel sottopasso di lungobisagno Istria, corso Perrone.
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Via San Fruttuoso sott’acqua
L'intensità della pioggia si è fatta subito sentire. A San Fruttuoso, nella omonima via, la strada è diventata un lago, con diversi centimetri d'acqua che sta invadendo negozi e scantinati. I titolari lottano contro l'acqua per cercare di fermare l'acqua
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Borgoratti, via Cadighiara diventa un fiume di fango
Dopo poche decine di minuti di pioggia a Borgaratti via Cadighiara è diventata un fiume di fango, con acqua e pioggia in discesa dai versanti
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Immediata la risposta dei torrenti, idrometri in salita
Come previsto, con l'arrivo del principale pronte perturbativo, un vero e proprio nubifragio si sta scaricando su Genova. Immediata la risposta degli idrometri di Arpal, che nei principali punti di rilevamento di Bisagno e Polcevera stanno segnalando la crescita dei livelli, al momento ancora ampiamente sotto i livelli di guardia.