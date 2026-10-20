Genova. L’atteso fronte di maltempo ha iniziato a colpire Genova a metà del pomeriggio di allerta arancione dopo avere bersagliato Savona in mattinata. La situazione più critica, intorno alle 16, era sul centro-ponente e bassa Val Polcevera.

Allagamenti si sono registrati in via Rossini, all’altezza via al Ponte Polcevera, e poi in via Pacoret de Saint Bon, all’altezza del fornice ferroviario, in via Celesia a Voltri.

Alle 17 il tunnel di via Perlasca è stato chiuso in entrambe le direzioni alla luce della forte pioggia e degli allagamenti. Allagati anche il sottopasso Brin, il sottopasso di via Bobbio e quello di via Milano, tutti chiusi. In diverse zone della città, da San Fruttuoso a Sampierdarena, molti tombini sono “saltati” a causa della pressione dell’acqua.

In una sola ora si sono registrate cumulate tra i 35 e i 40 millimetri, con intensità di precipitazione in aumento dagli ultimi scatti radar, specialmente sui quartieri di Voltri e Pra’. A Castelletto sono stati registrati 68 mm di pioggia in un’ora, l’intensità massima a Sampierdarena, con 338 mm/h. Anche la funicolare di Sant’Anna si è fermata per allagamenti.

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Allerta arancione del 20 ottobre, il maltempo flagella Genova

Il problema principale è la convergenza tra i venti di scirocco e tramontana, che concentra le precipitazioni in zone ristrette.