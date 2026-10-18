  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dissesto

Maltempo, crolla muraglione in corso Europa: l’intervento dei vigli del fuoco fotogallery

Al momento non ci sono notizie di feriti e di impatti sulla viabilità. I pompieri stanno operando per accertare l'eventuale presenza di persone sotto il fango, come imposto dai protocolli di protezione civile

Muraglione crollato in Corso Europa

Genova. Un grosso muraglione di un terrazzamento in corso Europa è crollato sotto il peso di pioggia e fango questo pomeriggio, a seguito dei forti temporali che si sono abbattuti nel primo pomeriggio sul levante genovese.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con diverse squadre e con i mezzi meccanici per scavare e mettere in sicurezza la zona.

Al momento non ci sono notizie di feriti e di impatti sulla viabilità. I pompieri stanno operando per accertare l’eventuale presenza di persone sotto il fango, come imposto dai protocolli di protezione civile

Muraglione crollato in Corso Europa
guarda tutte le foto
6
  • Muraglione crollato in Corso Europa
  • Muraglione crollato in Corso Europa
  • Muraglione crollato in Corso Europa
Maltempo, crolla muraglione in corso Europa: l’intervento dei vigli del fuoco
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.