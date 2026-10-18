Maltempo, crolla muraglione in corso Europa: l’intervento dei vigli del fuoco

Genova. Un grosso muraglione di un terrazzamento in corso Europa è crollato sotto il peso di pioggia e fango questo pomeriggio, a seguito dei forti temporali che si sono abbattuti nel primo pomeriggio sul levante genovese.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con diverse squadre e con i mezzi meccanici per scavare e mettere in sicurezza la zona.

Al momento non ci sono notizie di feriti e di impatti sulla viabilità. I pompieri stanno operando per accertare l’eventuale presenza di persone sotto il fango, come imposto dai protocolli di protezione civile