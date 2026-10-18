Maltempo, Arpal conferma l’allerta arancione fino a mezzanotte. Poi sarà gialla fino alle 14 di lunedì

Genova. Arpal conferma l’allerta arancione per temporali sul centro della regione, Genova e Savona comprese, fino alla mezzanotte di oggi, domenica 18 ottobre. A seguire gialla su centro ponente fino alle 14 di domani. Sul levante, Spezzino e Tigullio, l’allerta termina a mezzanotte ma permane bassa probabilità di temporali forti.

L’allerta per temporali segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Nella notte una struttura temporalesca organizzata si è formata al largo delle Cinque Terre e ha sfiorato la costa: intorno alle 3:30 a Monterosso al Mare sono stati misurati 48,2 mm in un’ora. Questi temporali nascono dall’incontro tra i venti da nord e quelli da sud-est. Lo scirocco però è stato più debole del previsto: per questo, a differenza di quanto indicato da alcuni modelli, i temporali sono rimasti sulla parte orientale del Mar Ligure.

Il momento più critico è atteso tra metà pomeriggio e la prima parte della notte. In questa fase un rinforzo dei venti da sud-est potrebbe favorire temporali anche sul centro-ponente. Lo scenario è caratterizzato da un’estrema incertezza. Le piogge non saranno diffuse: lontano dalle celle temporalesche potranno aprirsi anche finestre soleggiate, che non indicano la fine dell’allerta.

Tra domani pomeriggio e la prima parte di martedì 20 ottobre è attesa una tregua. Nella giornata di martedì arriverà un nuovo peggioramento, più esteso e strutturato, con anche vento e, da mercoledì 21 ottobre, mareggiata: Arpal raccomanda di seguire gli aggiornamenti.