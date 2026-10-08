Maltempo, Arpal conferma la chiusura dell’allerta ma ancora possibili temporali forti

Genova. Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della regione (Zone BCE) fino alle 15.00 di oggi, giovedì 8 ottobre. Segue una bassa probabilità di temporali forti.

La saccatura atlantica che ha fatto il suo ingresso sulla regione ha favorito una lunga fase prefrontale portando condizioni di instabilità, con piogge e temporali localmente anche di forte intensità e cumulate superiori ai 50 mm/h nella serata di mercoledì sul Levante regionale.

Nella mattinata una nuova linea temporalesca ha nuovamente stazionato sul Levante con cumulate moderate sullo spezzino, ma i nuclei più intensi hanno scaricato in mare.

In giornata si attendono ancora piogge e temporali, ma rispetto alla giornata di ieri i fenomeni saranno più sparsi e localizzati soprattutto sui rilievi del Centro-Levante. Tra tardo pomeriggio e serata, in corrispondenza del passaggio del fronte vero e proprio, si rinnoveranno temporaneamente condizioni di instabilità anche lungo le aree costiere. Pertanto resta una bassa la probabilità di temporali forti sul Centro-Levante regionale.

La fase perturbata proseguirà anche venerdì, quando il minimo di pressione tenderà a scivolare verso l’Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni deboli o moderate sul levante, prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni.

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