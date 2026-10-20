Genova. Breve ma decisamente intenso. Questo il resoconto in sintesi del passaggio pomeridiano del fronte perturbativo che questo pomeriggio ha travolto Genova, in allerta arancione da questa mattina. In un paio d’ore, il nubifragio ha allagato strade, sottopassi e scantinati, facendo rivivere l’incubo alluvione per i cittadini e i commercianti soprattutto di San Fruttuoso, San Martino e Foce, con segnalazioni arrivate anche dalla Valbisagno e dalla Valpolcevera.

Il fronte perturbativo atteso e previsto dai modelli nelle scorse ore, di fatto ha solo sfiorato la nostra città, deviato al largo della Corsica dal vento di libeccio che ha surclassato lo scirocco montante da sud est, spingendo la grande massa frontale verso le coste della Toscana, e scaricando in mare parte del suo carico.

In un paio d’ore sono cadute diverse decine di millimetri di pioggia. A Quezzi e Sant’Itario i valori massimi registrati nelle ultime 24 ore, con rispettivamente 178 e 180 mm d’acqua caduti dal cielo, concentrati però in poche ore. E le criticità non si sono fatte attendere: allagamenti alla Foce, strade come fiumi a Borgoratti e San Martino, allagamenti a San Fruttuoso, con Piazza Martinez e via D’Albertis finita – come altre volte accaduto in passato – soott’acqua. Segnalazioni di disagi anche per la nuova rimessa di Ponte Carrega, ancora una volta rimasta allagata. Qui il resoconto completo della giornata.

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In tarda mattinata, sorte simile è capitata al savonese, colpito da forti e persistenti temporali: “È stato un pomeriggio impegnativo, soprattutto sul Centro-Ponente: la provincia di Savona ha superato i 200 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, mentre a Genova gli accumuli complessivi si avvicinano ai 120 millimetri, con allagamenti e criticità localizzate. Le situazioni segnalate sono state gestite direttamente dai territori, senza necessità di attivare la colonna mobile regionale, grazie al lavoro degli operatori e dei volontari della Protezione civile, che ringrazio”.

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Allerta arancione del 20 ottobre, il maltempo flagella Genova

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Questo il commento dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che però rilancia: “Ora l’attenzione è rivolta al passaggio del fronte principale della perturbazione, atteso tra la tarda serata e la notte. La proroga dell’allerta arancione, seguita da una coda gialla, tiene conto proprio di questa evoluzione. Il Centro-Ponente, già colpito dalle precipitazioni più intense, resta particolarmente attenzionato: molto dipenderà dalla velocità del fronte e dalla quantità di pioggia che scaricherà sulla terraferma. Le celle temporalesche rimaste in mare davanti al savonese hanno accumulato oltre 400 millimetri in 12 ore: se quantitativi simili si fossero sommati a quelli effettivamente caduti sulla costa, avremmo potuto affrontare uno scenario ben più grave. Dovremo quindi mantenere alta l’attenzione fino alla conclusione dell’allerta, prevista nelle prime ore di domani mattina, e anche dopo l’attenuazione delle piogge, quando il vento di libeccio atteso sulle nostre coste potrebbe causare mareggiate”.

Secondo i modelli aggiornati il culmine del nuovo passaggio pertubativo è previsto tra la mezzanotte e le 3 di mercoledì 21 ottobre.

Il modello previsionale Aladin alla mezzanotte tra martedì e mercoledì

Nel pomeriggio, sulla base delle ultime previsioni, il Coc di Genova ha deciso per l’apertura delle scuole per la giornata di mercoledì 21 ottobre, salvo evoluzioni delle ultime ore.

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Sul Ponente (zona A) l’allerta arancione proseguirà fino alle 2 di domani, seguita da quella gialla fino alle 6. Sul Centro e sui versanti padani di Ponente (zone B e D) l’arancione terminerà alle 6, con successiva allerta gialla fino alle 9. Sul Levante ligure (zona C) l’allerta arancione, iniziata alle 17 di oggi, terminerà alle 6 di domani, quando passerà a gialla fino alle 14. Sui versanti padani di Levante (zona E) l’arancione, scattata alle 15 di oggi, terminerà alle 6 di domani, seguita dalla gialla fino alle 9.