Maker Faire Rome, 9 progetti liguri al più grande evento europeo sull’innovazione tecnologica

Genova. Ricercatori, innovatori e maker della Liguria sono protagonisti della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. La manifestazione che racconta l’innovazione tecnologica e connette persone e idee, si terrà a Roma, negli spazi del Gazometro Ostiense, dal 23 al 25 ottobre ed è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, che punta a valorizzare e far conoscere le attività di ricerca e sperimentazione di centinaia di maker, provenienti da tutta Italia e da decine di stati esteri.

In particolare la Liguria sarà presente con i seguenti 9 progetti:

Accelerare l’innovazione: le Infrastrutture di Ricerca UniGe

L’Università di Genova presenta le sue 32 infrastrutture di ricerca: laboratori, tecnologie e competenze aperti a imprese, enti pubblici, startup, professionisti e cittadini per misurare, analizzare, simulare e testare prototipi in numerosi ambiti scientifici e tecnologici. Un ponte concreto tra ricerca universitaria e sviluppo di nuovi prodotti. Lo cura il settore Trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese.

Ghost Tumor

Cosa resta di un tessuto se si tolgono tutte le cellule? La sua impalcatura di proteine, che nei tumori diventa una fortezza rigida in cui la malattia si nasconde al sistema immunitario. Allo stand si tocca questo “scheletro fantasma” e, in una postazione interattiva, si prova a far entrare le difese immunitarie, scoprendo i modelli 3D dell’immunoterapia. Lo presenta l’équipe di Gilberto Filaci, Università di Genova.

HERITAGE-Lab

Un laboratorio dell’Università di Genova nato dall’incontro tra scienza, archeologia e architettura, che usa modelli 3D e rilievi laser per restauri, archeologia preventiva e musei. In fiera prototipi in realtà aumentata, stampe 3D da toccare ed esperienze immersive con visori VR. Un’eccellenza premiata dall’ANVUR, presentata da Stefano Schiaparelli, Stefano Musso, Fabrizio Benente e Lara La Tessa.

MeshBee

Un’arnia smart a basso costo che monitora la salute degli alveari e invia i dati a lunga distanza attraverso la rete mesh Meshtastic, basata su LoRa, anche dove non arrivano Wi-Fi né copertura telefonica. Sensori compatibili con le arnie standard, un server e un’app per consultare i dati, tutto progettato e costruito all’interno del FabLab Imperia.

Next-gen occupational wearables

Esoscheletri e tute indossabili per proteggere chi solleva e movimenta carichi e prevenire i disturbi muscolo-scheletrici: XoTrunk, esoscheletro attivo rigido per la zona lombare, e FleXoTrunk, tuta flessibile semi-attiva, insieme a tecnologie per la logistica che riducono il carico cognitivo. Li presenta l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con INAIL, con il team di Jesús Ortiz.

Precious Plastic Genova

Un approccio low-tech e open source al riciclo della plastica che permette a chiunque di partecipare: i rifiuti prodotti sul territorio diventano arredo urbano e oggetti d’uso, mentre dispositivi IoT collegano tra loro le comunità del riciclo. Nuovi design e soluzioni tecniche vengono condivisi online con la rete internazionale. Lo presenta il laboratorio Precious Plastic Genova.

SIM4CVRE

Indossando un visore si scopre come la realtà virtuale possa rivoluzionare riabilitazione, formazione sanitaria e interazione uomo-robot: si può partecipare a un incontro di scherma in carrozzina, vestire i panni di medici e infermieri, visitare una camera iperbarica e comandare un braccio robotico. I prototipi sono degli ingegneri biomedici del DIBRIS, Università di Genova, con Serena Ricci, Maura Casadio, Camilla Pierella e Matteo Moro.

Submerged Meducamera: sentinella dei mari inclusiva

Una fotocamera robotizzata e alimentata dal sole che, dal fondale, scatta un’immagine al minuto e la invia a un computer in spiaggia, dove l’intelligenza artificiale riconosce e conta le meduse. I bagnanti vengono avvisati con un codice semaforico e segnali acustici, mentre i dati confluiscono nei database del monitoraggio ambientale. Lo ha realizzato il Team Giuggiole del Liceo Scientifico Cassini di Sanremo (Imperia).

Wearable airbag

Un airbag da indossare per proteggere chi lavora in quota: un rilevatore intelligente distingue le cadute vere dai movimenti normali e in pochi millisecondi gonfia la protezione attorno a torace, fianchi, spalle e collo, grazie a fiale di gas sostituibili. È sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con INAIL, dal gruppo di Jesús Ortiz, Sergio Leggieri e Jamil Ahmad.