M5s, tre giornate di incontri in giro per la Liguria con Pirondini, Licheri e Matrisciano

Genova. Da venerdì 16 ottobre a domenica 18 ottobre, con i portavoce del M5S della Liguria, si terranno tre incontri nel Tigullio, nell’imperiese e nello spezzino per confrontarci con gli iscritti, i portavoce e i territori.

Tre giornate dedicate a un ciclo di assemblee provinciali alla presenza del coordinatore regionale del M5S Liguria Stefano Giordano, dei senatori Luca Pirondini ed Ettore Licheri e della coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali del M5S, Susy Matrisciano.

Un’occasione di confronto diretto per discutere dell’organizzazione territoriale del MoVimento 5 Stelle, delle principali questioni che interessano la Liguria e delle prospettive politiche dei prossimi mesi. Le assemblee rappresenteranno anche un momento di ascolto delle istanze provenienti dai territori, con particolare attenzione ai temi della sanità pubblica, del lavoro, dell’ambiente, delle infrastrutture e della tutela dei servizi ai cittadini.

Il calendario degli incontri:

16 ottobre, ore 18 – Lavagna (GE): Auditorium Campodonico, Galleria di via Cavour

17 ottobre, ore 11 – Bordighera (IM): Sala Riunioni Croce Rossa, SS1 (via Aurelia) 122

17 ottobre, ore 17 – Finale Ligure (SV): Sala Gallesio, via Pertica 24

18 ottobre, ore 10 – località Favaro, La Spezia: Sede Avis, via Caselli 19

“Queste tre giornate rappresentano un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra il livello nazionale del M5S e le nostre realtà territoriali. Vogliamo ascoltare gli iscritti, confrontarci sulle difficoltà e sulle proposte che emergono dalle diverse province e valorizzare il lavoro quotidiano dei nostri Gruppi Territoriali e dei portavoce nelle istituzioni – dichiara Giordano -. Il confronto diretto e la partecipazione sono elementi fondamentali della nostra organizzazione come ampiamente dimostrato da Nova, il percorso costituente che ha rimesso al centro la voce degli iscritti e non solo, il confronto con i cittadini e la costruzione condivisa delle scelte politiche del M5S. Un percorso che non deve esaurirsi in un singolo momento, ma diventare un metodo costante di ascolto e coinvolgimento delle comunità territoriali. Per questo riteniamo importante creare occasioni di incontro come queste nelle diverse province, affrontando insieme sia le questioni organizzative sia i problemi concreti che riguardano i cittadini liguri”.