Genova. Si aggirava per le alture tra Nervi, Sant’Ilario e Sori, zoppicante e apparentemente sofferente: una giovanissima lupa segnalata più volte dai residenti, preoccupati per il suo stato di salute vedendola anche in pieno giorno e vicino alle case.

Alla fine è intervenuta la vigilanza regionale, che ha recuperato l’animale e l’ha portata al centro per animali selvatici Cras dell’Enpa di Campomorone. Gli operatori hanno spiegato che si tratta di una femmina dell’anno di circa 4-5 mesi.

“Ormai quasi allo stremo delle forze, è apparsa fin da subito debilitata, disidratata e denutrita – spiegano ancora dal Cras – Probabilmente non più in grado di spostarsi e di seguire il suo nucleo famigliare, col passare delle settimane è stata spinta dalla fame a ridosso delle case dove alla fine ha ceduto le armi. Per adesso è molto timida e impaurita, e gli esami hanno rivelato una pesante infestazione di endoparassiti. Prima di intraprendere le terapie del caso, tuttavia, dovrà cominciare a mangiare e recuperare le forze”.

Il cras è deciso a salvarla, anche pere combattere stigma e pregiudizi contro questi animali: “Contro tutte le campagne di odio, terrore, ignoranza e diffamazione contro i lupi, rinnoviamo il nostro impegno contro questo sistema dedito alla demonizzazione della fauna selvatica e faremo tutto il possibile per dare a questa lupacchiotta un’altra possibilità”.