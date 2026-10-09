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Documentazione

Lupi a Sant’Eusebio: l’avvistamento di due esemplari nella piazza del “paesello” fotogallery

Gli animali sono scappati alla vista dell'uomo, dopo la "passeggiata urbana"

Genova. Da diversi giorni le chat dei vari gruppi del quartiere e i gruppi social dei residenti sono attraversati da messaggi di avvistamenti, passa parola e ipotesi. Nel bar del quartiere, tra un gelato e una partita a scopa, non si parla d’altro. “T’o-æ visto, ti?”, è la frase che maggiormente inizia le conversazioni tra i vecchi contadini del posto. Ieri, infine, la conferma video: in mezzo alla piazza, completamente vuota, nel cuore della notte, due esemplari di lupo sono stati ripresi mentre passeggiavano sul piazzale vicino alla chiesa, per poi scappare alla vista delle persone con i cellulari in mano.

Un video di pochi secondi che documenta ancora una volta la presenza di questo animale, tornato ad abitare e attraversare i boschi e i monti alle spalle della città. Non una novità per la Valbisagno, dove in questi anni sono stati documentati molteplici avvistamenti, di lupi in dispersione ma anche di piccoli gruppi. 

Come per tutta la fauna selvatica, che in questi anni sta arricchendo la biodiversità dei nostri boschi, la regola per la nuova”convivenza” con l’uomo è sempre la stessa: deferenza nei boschi e distanza rispettosa nelle aree urbane per evitare che gli animali diventino confidenti. Cinghiali, caprioli, cervi, volpi e lupi (tutti animali avvistati più volte nella vallata) per istinto hanno paura dell’uomo. E le istituzioni? Oltre alla vigilanza, chi gestisce la cosa pubblica dovrebbe lavorare sull’informazione e le competenze delle persone oltre che sui divieti, aiutando chi ha animali da cortile da proteggere.

Lupi in piazza a Sant'Eusebio
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