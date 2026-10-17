Lupa in fin di vita trovata a Lumarzo: sospetto avvelenamento

Genova. Secondo esemplare di lupo ritrovato in gravissime condizioni nella provincia di Genova.

Venerdì gli operatori della Croce Gialla Servizio Animali sono intervenuti in località Castello, sopra Lumarzo, per una segnalazione su un cane vagante in difficoltà, ma quando lo hanno raggiunto hanno subito realizzato che si trattava di una lupa.

Sono dunque state chiamate le guardi regionali, che hanno recuperato la lupa e l’hanno portata al Cras di Campomorone. Le sue condizioni sono molto gravi: “Assolutamente non reattiva, abbattuta, esanime. La presenza di feci liquide, nere e catramose, ci fa propendere per una tra le ipotesi peggiori: avvelenamento, con conseguenti emorragie interne”.

Gli operatori del Cras hanno iniziato la terapia: “Possiamo solo incrociare le dita e sperare che non sia troppo tardi: l’ingestione di veleni di questo tipo è spesso fatale”.

Soltanto due settimane fa al Cras era arrivata un’altra lupa, questa volta molto giovane. Era stata avvisata vagare tra le alture di Nervi, Sant’Ilario e Sori magra, debilitata e zoppicante. Pochi giorni dopo è morta. È stato disposto l’esame necroscopico per accertare le cause.