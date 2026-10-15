Il Luna Park torna a Ponte Parodi: dal 5 dicembre oltre 100 attrazioni sul mare

Genova. Dopo il successo e il gradimento degli scorsi anni, anche per il prossimo Natale il luna park di Genova, il Winter Park, tornerà a Ponte Parodi, nel cuore del porto di Genova, a due passi dal mare. La manifestazione, per la quale il Comune di Genova ne ha approvato la graduatoria, animerà la città dal 5 dicembre 2026 al 17 gennaio 2027.
L’evento si preannuncia ricco di attrattive: la graduatoria ufficiale pubblicata dal Comune di Genova prevede la partecipazione di oltre cento attrazioni, spaziando dai grandi classici per gli amanti dell’adrenalina fino alle giostre per i più piccoli, ai banchi di tiro e ai giochi a premio. Non mancheranno, come di consueto, le attività complementari e i banchi gastronomici per accompagnare le giornate di festa del pubblico.
Il cronoprogramma ufficiale, stabilito in accordo con i rappresentanti delle associazioni di categoria, prevede l’inizio delle operazioni di allestimento delle strutture nell’area di Ponte Parodi a partire dal 24 novembre 2026. L’apertura ufficiale del Luna Park al pubblico avverrà il 5 dicembre 2026, mentre la manifestazione si concluderà il 17 gennaio 2027. Infine, le operazioni di smontaggio delle strutture e la pulizia completa dell’area dovranno essere completate entro il 22 gennaio 2027.
Al momento resta da sciogliere il nodo del villaggio dei giostrai, che ogni anno accompagna il luna park mobile più grande d’Europa. L’anno scorso, infatti, gli appartamenti mobili erano stati ospitati presso l’area Derrick di Sestri Ponente, in via Aviatori d’Italia, nel comprensorio dell’aeroporto Cristoforo Colombo.