Ludopatia, in Liguria 1,62 euro di fondi contro l’azzardo ogni mille persi al gioco. nono posto in Italia e ultima del Nord

Genova. In Liguria arrivano 1,62 euro di fondi pubblici per la cura del gioco d’azzardo patologico ogni 1.000 euro persi al gioco, l’8,6% in più rispetto alla media nazionale di 1,49 euro. Il dato colloca la Liguria al nono posto su 19 regioni.

I dati aprono il nuovo approfondimento di Oltre il Gioco, progetto editoriale indipendente dedicato alla prevenzione del gioco problematico, realizzato in partnership con Loqui. L’analisi ha messo a confronto la quota annua del Fondo per le dipendenze patologiche destinata ai piani regionali sul gioco d’azzardo patologico, 32,195 milioni di euro in tutto, con la spesa al gioco legale registrata nel 2025 dalla Relazione del Ministero dell’Economia, 21,62 miliardi di euro nelle 19 regioni incluse nel riparto (il Trentino-Alto Adige ne è escluso). A livello nazionale il valore va da 2,91 euro in Valle d’Aosta a 1,02 euro in Campania, con una media di 1,49.

Alla Liguria sono assegnati 840.753 euro l’anno per i piani sul gioco d’azzardo patologico, 56 centesimi per residente, esattamente la media nazionale. Nel 2025 i residenti hanno perso al gioco 520 milioni di euro, 344 euro per abitante, sotto la media di 374. La Liguria chiude così il gruppo delle regioni del Nord sopra la media, dietro al vicino Piemonte, che arriva a 1,93 euro.

Secondo l’analisi, la distribuzione non è casuale: dipende dai criteri fissati dal decreto del Ministero della Salute del 1° agosto 2025, tra i quali le perdite al gioco non rientrano. Il fondo è ripartito per il 70% in base alla quota d’accesso al Fondo sanitario nazionale, legata alla popolazione residente, e per il 30% in base alle persone trattate nel 2024 dai servizi pubblici per le dipendenze, per tutte le dipendenze e non solo per il gioco. Il secondo criterio premia i territori in cui la rete dei servizi è già più sviluppata: dove i servizi seguono meno persone, arrivano meno risorse per ampliarli.

Il confronto acquista un significato ulteriore accanto alla mappa dell’accessibilità ai centri di cura pubblicata da Oltre il Gioco ad agosto. In Liguria il portale dell’Istituto Superiore di Sanità censisce 8,60 centri per il disturbo da gioco d’azzardo ogni milione di abitanti, sopra la media italiana di 4,09.

Per la redazione di Oltre il Gioco, “chiedere aiuto per un problema di gioco d’azzardo è un passaggio difficile. Perché quell’aiuto ci sia, però, servono servizi, operatori, progetti di prevenzione e percorsi per i familiari”. Il dato, sottolinea la redazione, “non misura la qualità delle cure, ma quante risorse pubbliche dedicate arrivano sul territorio in rapporto alle perdite economiche dei residenti”, e “le perdite al gioco sono una misura concreta dell’esposizione di un territorio: quando sono elevate e le risorse dedicate sono più basse, cresce il rischio che prevenzione, orientamento e presa in carico non riescano a tenere il passo”.

Chi ha difficoltà a controllare il gioco, o è preoccupato per una persona vicina, può rivolgersi al Telefono Verde dell’Istituto Superiore di Sanità 800 558822, gratuito e anonimo, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, o al Ser.D. della propria ASL. Sul portale Uscire dal Gioco dell’ISS è disponibile la mappa dei centri di cura.