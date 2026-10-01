Difesa del litorale, interventi davanti allo stabilimento “7 Nasi”: pennello di scogli allungato di 10 metri

Genova. Messa in sicurezza, tutela della costa ed efficientamento delle opere di difesa a mare: per lo storico stabilimento balneare “7 Nasi”, situato nel levante genovese tra Quarto e Quinto, si avvia la fase progettuale per una rinnovata barriera di scogli che possa mettere in sicurezza la sua piccola baia. Questo è il progetto presentato in questi giorni per la la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, e che punta a risolvere le criticità causate dalle violente mareggiate degli ultimi anni.

L’intervento prevede la ristrutturazione e la ridefinizione delle due scogliere (i due pennelli artificiali che racchiudono la piccola baia). Per il pennello di ponente è previsto un prolungamento della sagoma di circa 10 metri per migliorare la capacità di smorzamento del moto ondoso e proteggere l’arenile dall’erosione. Per quanto riguarda quello a levante, invece, il progetto prevede solamente un consolidamento della struttura. Per la realizzazione dell’opera verranno impiegate circa 700 tonnellate di nuovi massi ciclopici, posizionati per garantire la stabilità della scarpata sia emersa che sommersa.

Una delle caratteristiche principali dell’opera riguarda la logistica del cantiere. Per evitare di appesantire il traffico stradale della viabilità di Quarto e minimizzare il disagio per residenti e passanti, tutte le lavorazioni saranno eseguite esclusivamente via mare. I materiali e i mezzi meccanici opereranno infatti a bordo di un pontone galleggiante attrezzato.

La durata complessiva del cantiere è stimata in 30 giorni solari (con appena 3-4 giorni di operatività effettiva sul posto) e i lavori verranno realizzati strettamente al di fuori della stagione balneare. Nonostante la vicinanza con la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) marina “Fondali Boccadasse-Nervi”, situata a poco più di 50 metri dal sito, la valutazione ambientale rileva che gli impatti su flora, fauna e qualità delle acque saranno del tutto trascurabili, temporanei e circoscritti alla sola fase di posa dei massi. Ora il progetto passerà al vaglio tecnico degli uffici regionali.