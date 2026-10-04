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Ancora fumo

Ancora fiamme sulle alture di Pra’: l’incendio ripreso dopo la notte, canadair in volo fotogallery

L'emergenza da oltre 24 ore con l'arrivo di squadre dei pompieri da tutta la provincia e l'evacuazione preventiva di 15 persone

Aggiornamento ore 13.30 – I vigili del fuoco comunicano che la strada collinare via Fagaglia è stata chiusa al traffico

Aggiornamento ore 13.oo – Continuano le operazioni si spegnimento dell’incendio sulle alture di Pra’: da questa mattina opera il Direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco che oltre le squadre coordina la flotta aerea

Genova. È tornato a prendere vigore l’incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato in località Branega, nel Comune di Genova. Dopo una intera giornata di lavoro, infatti, nella serata di ieri i vigili del fuoco avevano domato il fronte di fuoco, ma nella notte, complice il vento, le fiamme sono tornate a svilupparsi.

Dopo lo stop notturno delle operazioni, questa mattina i vigili del fuoco hanno ripreso l’intervento: l’estensione dell’incendio ha richiesto, nel corso della giornata di ieri, l’intervento di due elicotteri e di un canadair, oltre alle forze di terra.

Sopra Pra’ sono i boschi vicini alle case in zona Fagaglia a bruciare. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa allontanando in via precauzionale dalle loro abitazioni 15 persone, poi tutte rientrate con l’unica eccezione di una donna accompagnata in ospedale per accertamenti, che non è in gravi condizioni.

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Incendio Pra’

Sul posto oltre alle squadra di Genova sono intervenute anche una di Savona, una della Spezia e una di Alessandra, ed è stato chiamato anche un elicottero per tentare di spegnere le fiamme dall’alto.

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