In Liguria la popolazione continua a crescere, i giovani in arrivo superano quelli in fuga

Genova. La popolazione in Liguria continua a crescere. Secondo i dati Istat presentati oggi dalla Regione, nei primi sei mesi del 2026 si registra un aumento di 1.100 persone grazie a un saldo migratorio positivo (7.677 immigrati in più rispetto agli emigrati, in media 41 al giorno) che controbilancia un saldo naturale negativo (6.577 decessi in più rispetto alle nascite).

Coi dati provvisori relativi al primo semestre, la Liguria risulta avere 1.511.988 residenti, cioè 4.352 in più rispetto al 2023. In proiezione, considerando che il saldo totale è sempre positivo da febbraio, il 2026 potrebbe chiudersi con una cifra compresa tra 1.513.438 (stima prudente) e 1.514.188 residenti (mantenendo il ritmo attuale). Se questi numeri fossero confermati, significherebbe che la popolazione ligure crescerà per il terzo anno consecutivo.

Sempre considerando la prima parte dell’anno in corso, il 50% del saldo migratorio positivo (7.407 persone) proviene dalla fascia d’età 18-39 anni, che rappresenta il 21,7% dei residenti: in 16.009 se ne sono andati, ma in 23.416 sono arrivati. Gli over 65 “aggiunti”, invece, sono solo 653. Non solo: si registrano 2.852 bambini e ragazzi in più sotto i 17 anni, segno che in Liguria si stabiliscono anche famiglie con figli. In sostanza, per ogni 10 liguri che partono ne arrivano 14 nuovi. Ogni anno il saldo tra immigrati ed emigrati vale circa 15mila residenti, come una cittadina.

Tre province su quattro crescono nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. Genova ha guadagnato 574 residenti, Imperia 277, La Spezia 10, mentre Savona ne ha persi 178. Anche nei capoluoghi l’andamento è positivo seppur con cifre talvolta modeste: Genova risulta avere 901 residenti in più, La Spezia 89, Savona 45, Imperia invece è in negativo di 14 unità.

Si è finalmente anche invertita la tendenza del saldo naturale negativo, con la differenza tra i nati e i deceduti in costante contrazione: tra gennaio 2026 e giugno 2026 questa forbice è passata da -1.323 unità a -961, con un delta di oltre il 27%.

“Oramai sono tre anni che la regione aumenta i suoi residenti e questa è una cosa molto positiva e in controtendenza con l’Italia – commenta il presidente Marco Bucci -. Il saldo naturale negativo sta diminuendo, cioè diminuiscono le persone che passano a miglior vita. Per quanto riguarda l’immigrazione, abbiamo un risultato considerevole, cioè vengono più persone a vivere qui di che quelle che invece vanno a vivere fuori, il 45% in più. E questo è un dato molto significativo”.

“Il fatto che gli under 35 in arrivo siano così numerosi rispetto a quelli che partono significa che l’università e il lavoro sono le componenti fondamentali su cui vogliamo continuare a investire – aggiunge Bucci -. L’obiettivo è fare in modo che questo dato si consolidi in futuro, tenuto conto dei settori trainanti per la nostra economia ovvero l’alta tecnologia, comprese la robotica e l’intelligenza artificiale, e la blue economy, con una grande richiesta di saldatori, carpentieri, elettronici e tutti i mestieri legati a questo comparto”.

“La Liguria si conferma una regione capace di attrarre. Nel 2025 sono arrivate 53.416 persone, a fronte di 38.614 partenze: circa 138 nuovi residenti ogni 100 che lasciano il territorio – conferma il professor Luca Sabatini, consulente statistico della Regione -. Il saldo migratorio sale così a +14.802 unità, quasi il 9% in più rispetto al 2024. Colpisce soprattutto la composizione: la fascia 18-39 anni registra un saldo di oltre 7.400 persone, quella 40-64 di quasi 3.900. Insieme valgono oltre tre quarti del saldo complessivo: giovani, professionisti e famiglie nel pieno della vita lavorativa, che scelgono di costruire qui il proprio futuro. Sono numeri che descrivono una capacità di attrazione solida, tutt’altro che episodica, e che autorizzano a guardare avanti con fiducia”.