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Cos'è successo

Liguria Digitale, guasto sulla rete della fibra ottica: siti della Regione in down per due ore

L'azienda: "Criticità esterna al nostro data center, alle 9.08 attivato il disaster recovery". Tutti i sistemi sono nuovamente operativi

computer

Genova. Problemi tecnici stamattina per Liguria Digitale, l’azienda che gestisce le infrastrutture tecnologiche e digitali della Regione. Diversi siti web, tra cui quello istituzionale dell’ente, sono rimasti irraggiungibili per circa due ore.

All’origine del down ci sarebbe una “criticità sulla rete, esterna al data center“, secondo quanto riferito da Liguria Digitale. Si sarebbe trattato in particolare di un guasto sulla linea della fibra ottica.

A partire dalle 7.38 sono state avviate le procedure necessarie e alle 9.07 è stato attivato il disaster recovery, cioè il sistema che consente di ripristinare dati e infrastrutture dopo un grave guasto.

“Il ritorno alla piena operatività è avvenuto gradualmente e, intorno alle 9.29, tutti i sistemi risultavano nuovamente operativi”, spiegano dall’azienda.

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