Liceo Klee Barabino, docenti in stato di agitazione: “Mancanza di confronto con la dirigenza”

Genova. Le organizzazioni sindacali FLC CGIL Genova, Gilda, SNALS e USB Scuola, insieme alle RSU di FLC CGIL e SNALS, proclamano lo stato di agitazione del personale docente del Liceo Klee Barabino e chiedono l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura di Genova.

La decisione fa seguito all’assemblea del personale docente del 30 settembre 2026, nel corso della quale sono state condivise le gravi criticità che da tempo interessano la gestione e l’organizzazione dell’Istituto. Le problematiche, già segnalate ripetutamente alla Dirigenza scolastica nel corso degli ultimi due anni, non hanno finora trovato soluzioni adeguate e durature. Una situazione che, secondo le rappresentanze sindacali, sta determinando crescenti difficoltà nelle condizioni di lavoro del personale e nell’organizzazione delle attività didattiche, con ricadute sulla qualità dell’offerta formativa e sulla tutela del diritto allo studio.

Tra le principali questioni segnalate figurano la persistente mancanza di un confronto efficace tra Dirigenza e personale docente, le criticità nella gestione ordinaria dell’Istituto, le difficoltà nell’organizzazione delle attività di sostegno e nella tutela del diritto all’inclusione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Ulteriori criticità riguardano la gestione dei progetti finanziati con risorse nazionali ed europee e il coinvolgimento degli organi collegiali nelle decisioni di rispettiva competenza. Particolarmente delicato è il tema dell’inclusione scolastica, rispetto al quale le rappresentanze sindacali chiedono un approfondimento specifico, anche con il coinvolgimento degli uffici competenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. L’obiettivo è affrontare le problematiche relative al Piano inclusione, al funzionamento degli organismi previsti dalla normativa e all’organizzazione delle attività di sostegno.

“Non è più possibile rinviare il confronto su problemi che vengono segnalati da tempo e che richiedono risposte concrete, come ad esempio un’organizzazione degli orari di sostegno che rende impossibile una progettazione didattica efficace per gli studenti più fragili e disperde risorse pubbliche. È necessario ripristinare relazioni sindacali corrette ed efficaci e individuare soluzioni verificabili alle criticità organizzative dell’Istituto” è la posizione delle organizzazioni sindacali e delle RSU promotrici dell’iniziativa.

Per queste ragioni, viene richiesta l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dall’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, con convocazione delle parti presso la Prefettura di Genova. Viene inoltre sollecitato il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, affinché le problematiche segnalate possano essere affrontate con il contributo delle competenti strutture dell’Amministrazione scolastica.

Le richieste sono chiare: ripristinare un confronto strutturato e continuativo tra Dirigenza, rappresentanze sindacali e personale; affrontare in modo specifico le criticità relative all’inclusione e al sostegno; definire impegni, responsabilità e scadenze precise per il superamento dei problemi, prevedendo successivi incontri di verifica.

“La tutela delle condizioni di lavoro del personale e la garanzia del diritto allo studio e all’inclusione degli studenti sono obiettivi strettamente connessi. Per questo chiediamo che alle segnalazioni seguano interventi concreti e che siano assunti impegni precisi, con tempi certi e verificabili”, sottolineano le rappresentanze sindacali. In assenza di risposte soddisfacenti, si riservano di valutare ulteriori iniziative sindacali nel rispetto della normativa vigente. La proclamazione dello stato di agitazione vuole rappresentare un’occasione per affrontare finalmente le criticità segnalate e avviare un percorso concreto di miglioramento, affinché il Liceo Klee Barabino possa garantire condizioni organizzative adeguate e un servizio scolastico rispettoso dei diritti di chi vi lavora e di chi lo frequenta”.