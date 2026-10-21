Liceo del Made in Italy, Flc Cgil: “Siamo contrari, non capiamo perché la Regione si accanisca”

Genova. La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Liguria è contraria all’istituzione del liceo del Made in Italy e “apprende con stupore le dichiarazioni a mezzo stampa della vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro sull’unanimità della decisione assunta nell’ultima riunione del comitato regionale istruzione e formazione.

“Sul piano dell’offerta formativa scolastica del prossimo anno la Regione ha confezionato un pacchetto unico e ci ha messi davanti al prendere o lasciare – dichiara Mario Lugaro, segretario generale Flc Cgil Liguria – nella riunione del Crif ci sono state presentate velocemente alcune proposte sull’istituzione di nuove scuole e sul liceo del made in Italy: sulle prime ci siamo espressi in modo favorevole mentre sulle seconde abbiamo espresso la nostra piena contrarietà, ma essendo un pacchetto unico alla fine ci siamo dovuti astenere su tutte le proposte“.

Le proposte accolte favorevolmente da Flc riguardano la nuova istituzione di una sezione dell’Istituto Alberghiero di Sarzana, di alcune sezioni scuole dell’infanzia in provincia di Genova e di Imperia, di una sezione di scuola secondaria di primo grado in provincia di Savona. Sulla proposta di una nuova istituzione di liceo del Made in Italy specificatamente a Genova, Savona e Imperia, la Flc Cgil Liguria ha manifestato la propria netta contrarietà.

“Al riguardo Flc Cgil ha richiesto se esistessero o meno le delibere degli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio docenti) e la risposta dell’assessore Ferro è stata di rivolgersi alle amministrazioni di area vasta provinciali”, riferisce il sindacato.

“Vista la scarsa adesione delle famiglie per il secondo anno consecutivo non si capisce l’accanimento della Regione sul liceo del made in Italy e sarebbe molto più utile investire risorse laddove ci sono bisogni reali” conclude Lugaro.