Vertenza Ericsson, l’azienda ritira i licenziamenti dopo l’intervento di Giorgia Meloni

Genova. Colpo di scena per la vertenza Ericsson: secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, a Roma, a seguito delle interlocuzioni “avviate personalmente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova“.

Lo riporta l’agenzia Ansa, che da notizia dell’esito del vertice voluto dal ministro Adolfo Urso per affrontare la vertenza che riguarda la sede degli Erzelli. La multinazionale svedese, infatti, aveva annunciato, e confermato anche recentemente durante un’audizione alla Camera, la volontà di lasciare a casa – entro fine 2026 – 131 lavoratori su 329 totali in città.

All’incontro di oggi al Mimit erano presenti rappresentanti di Ericsson, sindacati e amministratori locali (Comune e Regione). La nota di Palazzo Chigi riporta da Ansa sottolinea che “di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori”, la premier “è intervenuta personalmente, telefonando all’amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori“.

Urso, “Lieto azienda abbia accolto la richiesta della premier”

“Siamo lieti che l’azienda abbia accolto la richiesta del Presidente del Consiglio, annunciando al tavolo convocato al Mimit il ritiro dei licenziamenti e l’attivazione di procedure consensuali, con esodi incentivati e volontari”. È quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo Ericsson in corso a Roma, dopo l’annuncio dell’azienda.

Silvia Salis: “Bene che la premier abbia ascoltato la voce dei lavoratori”

“La notizia del ritiro della procedura di licenziamento collettivo dei 131 dipendenti Ericsson è motivo di grande soddisfazione, innanzitutto per i lavoratori e le loro famiglie, che hanno vissuto settimane di preoccupazione per il proprio futuro. Apprezzo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia ascoltato la protesta dei lavoratori in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova e la ringrazio per il suo intervento. Questo risultato è stato possibile grazie alla lotta dei lavoratori, che hanno tenuto alta l’attenzione sulla vertenza”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, commenta la notizia del ritiro della procedura di licenziamento collettivo dei 131 dipendenti della sede genovese di Ericsson dopo l’interlocuzione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici dell’azienda. Salis ha partecipato in videocollegamento all’incontro convocato oggi a Roma dall’azienda, seguito in presenza dall’assessore Emilio Robotti.

“Fin dall’avvio della vertenza, abbiamo incontrato lavoratori, sindacati e azienda e chiesto ai ministri competenti l’apertura di un tavolo nazionale – ricordano la sindaca e l’assessore – il coinvolgimento del governo era necessario e accogliamo positivamente il risultato raggiunto. Un ringraziamento va ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che hanno fatto sentire la propria voce e tenuto alta l’attenzione sul futuro del sito genovese. Ora è importante proseguire il confronto per dare prospettive durature all’occupazione e alle attività di ricerca e sviluppo di Ericsson a Genova. Il ritiro dei licenziamenti è un passaggio fondamentale: da qui occorre partire per discutere di piano industriale e investimenti, valorizzando il patrimonio di competenze presente agli Erzelli. Il Comune continuerà a fare la propria parte, in costante contatto con Confindustria, per capire la reale capacità del territorio di assorbire i lavoratori che aderiranno alla procedura di esodo volontario”.

Bucci: “Grazie all’intervento di Giorgia Meloni. Ora rilanciare il sito di Erzelli”

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che l’incontro convocato oggi dal ministro Adolfo Urso presso il Mimit abbia avuto esito positivo e che Ericsson abbia comunicato il ritiro della procedura di licenziamento collettivo. Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è intervenuta personalmente: la sua posizione è risultata determinante per la positiva soluzione della vertenza”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana e l’assessore alle Vertenze aziendali Paolo Ripamonti commentano il ritiro della procedura di licenziamento collettivo da parte di Ericsson. All’incontro odierno al Mimit a Roma ha partecipato in presenza l’assessore Alessio Piana, mentre l’assessore Paolo Ripamonti è intervenuto in collegamento.

“L’impegno di Regione Liguria, che ha sempre posto al primo posto la strategicità del sito di Genova, trova piena conferma nelle rassicurazioni dell’azienda – continuano il presidente e gli assessori -. La dismissione di una linea di prodotto non rappresenta in alcun modo la dismissione della sede di Erzelli. Auspichiamo che, anche grazie al contributo delle istituzioni locali, che da sempre rappresentano un valore da preservare in questo genere di vertenze, il tavolo di monitoraggio annunciato possa consentire di individuare le soluzioni migliori non solo per superare l’attuale fase di difficoltà dell’azienda, ma anche per costruire insieme percorsi di crescita e sviluppo sul territorio”.

Cgil: “Merito della mobilitazione dei lavoratori. Ora il rilancio del sito”

“Siamo soddisfatti per questo risultato frutto della lotta dei lavoratori e per l’interessamento di politica e istituzioni e naturalmente per l’intervento del Presidente del Consiglio – sottolineano Sonia Montaldo Segretaria generale SLC CGIL Genova e Alessandro Pagano Segretario Generale Camera del lavoro di Genova – continueremo a tenere alta l’attenzione perché comunque questa è la ventottesima procedura che i dipendenti Ericsson hanno dovuto subire in pochi anni. La tutela dell’occupazione è fondamentale come è altrettanto indispensabile rilanciare il sito produttivo nell’ottica della cittadella tecnologica degli Erzelli”

Cisl: “Primo passo a cui dovranno seguirne altri, ora servono prospettive per il sito genovese”

“Il tavolo al Ministero, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali insieme al Comune e alla Regione, ha segnato un primo passaggio importante: la trasformazione della procedura di licenziamento coatto in un percorso di incentivo all’esodo volontario, con una proposta aziendale pari a 48 mensilità. È un risultato iniziale al quale dovranno seguirne altri”. Lo dichiara Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria commentando l’esito del confronto su Ericsson. “Resta forte la preoccupazione per la possibile perdita di posti di lavoro e per la dispersione di competenze altamente qualificate. La questione è particolarmente rilevante per il sito degli Erzelli, che avrebbe dovuto rappresentare una punta di diamante dell’innovazione e della tecnologia in Italia. È necessario proseguire il confronto per garantire le maggiori tutele a tutti gli addetti e creare nuove prospettive industriali e occupazionali alla sede genovese“.

Uil: “Ora avvio del tavolo nazionale settoriale per superare la crisi”

“Partecipando da remoto all’incontro avvenuto al MIMIT – che ha messo al centro la vertenza Ericsson – abbiamo appreso la disponibilità manifestata dall’azienda.L’azienda si è detta disponibile a trasformare il percorso e a introdurre 48 mensilità per ogni lavoratore colpito dalla procedura – commenta Giuseppe Gulli, Segretario organizzativo UIL Liguria con delega all’Area Metropolitana – Per quanto riguarda la salvaguardia occupazionale, ci è stato comunicato che esiste la disponibilità a trasferire alcuni lavoratori, su base volontaria, in Italia e all’estero con una dinamica di Open Talent, per coloro che volessero restare in azienda. Per gli altri lavoratori è stato previsto un percorso di career placement sul territorio. Come UIL prendiamo atto di questo passo, ma riteniamo che non sia sufficiente. Resta fondamentale per noi entrare nel merito dei criteri, delle garanzie e della volontarietà dei percorsi. Siamo in attesa dell’incontro già calendarizzato con la Sindaca e con Confindustria, che sarà importante per avere un quadro istituzionale e industriale completo, e dell’avvio del tavolo nazionale settoriale per superare la crisi”

Le reazioni della politica

“Il ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i 131 lavoratori Ericsson di Genova, confermato oggi nell’incontro al Ministero, è una notizia positiva che accogliamo con soddisfazione – commentano i parlamentari liguri del PD Alberto Pandolfo, Valentina Ghio, Luca Pastorino e Lorenzo Basso – È il risultato dell’impegno innanzitutto delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che hanno portato avanti questa battaglia con determinazione, ma anche del lavoro delle istituzioni e della politica a tutti i livelli, che in queste settimane hanno costruito un’azione comune per chiedere il ritiro dei licenziamenti e la tutela del sito genovese. Il documento unitario sottoscritto il 2 ottobre da istituzioni, sindacati e forze politiche andava esattamente in questa direzione, indicando come primo obiettivo il ritiro della procedura e l’apertura di un confronto sulle prospettive industriali e occupazionali di Ericsson a Genova. Chi parla di ‘strumentalizzazione politica’ non è chiaramente a conoscenza della realtà, e della mobilitazione nata attorno a questa vertenza, partita con l’annuncio di 131 licenziamenti. Politica e istituzioni hanno fatto il loro dovere: sostenere i lavoratori, sollecitare l’azienda, portare la vertenza in Parlamento e chiedere al Governo di intervenire. A Genova c’è stata una mobilitazione reale e trasversale, che ha unito lavoratori, sindacati, istituzioni e forze politiche nella difesa di un patrimonio di competenze, ricerca e innovazione che riguarda non solo la nostra città, ma l’intero Paese. Ora bisogna guardare avanti. Ericsson ha annunciato l’intenzione di ricorrere a dimissioni volontarie incentivate: sarà fondamentale capire quale impatto avranno queste scelte sull’organico e sulle competenze presenti a Genova. Il punto resta quello indicato nel documento unitario: garantire continuità occupazionale, industriale e tecnologica e fare chiarezza sul futuro delle attività di ricerca e sviluppo. La vertenza non si chiude con il ritiro dei licenziamenti: si apre una nuova fase, in cui occorrerà continuare a vigilare e coinvolgere pienamente istituzioni e organizzazioni sindacali. Continueremo a fare la nostra parte perché questo risultato si traduca in una prospettiva solida per Ericsson e per il sito di Genova”.

“Apprendiamo con sollievo dell’intervento diretto del presidente Meloni con Ericsson. Una telefonata che reso possibile il blocco della procedura di licenziamento collettivo salvando il posto di lavoro di 131 persone e delle loro famiglie. La premier Meloni ed il ministro Urso erano a Genova la settimana scorsa ed hanno potuto verificare con mano la situazione, e senza esitazioni oggi le interlocuzioni tra Palazzo Chigi e l’amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori, hanno portato lo stop ai licenziamenti – commentano i deputati di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso, coordinatore regionale della Liguria e Maria Grazia Frijia e il senatore Gianni Berrino, vicecoordinatori regionali Tutti coloro che in queste settimane hanno gridato all’immobilismo del governo oggi devono chiedere scusa tanto per Ericsson quanto per Electrolux due aziende su cui l’impegno dell’esecutivo è stato determinante. A coloro che si mettono a favore di telecamera per fomentare malcontento con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, diciamo che la politica è fatta di azioni concrete, non di sterili polemiche e proteste demagogiche per avere visibilità e un voto in più. L’attenzione del presidente Meloni verso Genova e la Liguria non passa solo per due visite al salone Nautico in 3 anni, ma anche di atti concreti a sostegno della città e dei sui lavoratori”.

“Si tratta di un cambiamento di impostazione fondamentale – commenta invece Ilaria Cavo, deputata ligure e vicepresidente della Commissione attività produttive della Camera, presente al tavolo convocato al Mimit – Chi lascerà l’azienda lo farà non per obbligo ma per scelta, su base volontaria e incentivato. Si ritira la procedura dei licenziamenti collettivi e l’azienda ha dichiarato di voler rimanere a Genova con le altre unità presenti. Una risposta chiara e concreta alle istanze dei lavoratori genovesi e alle nostre istanze portate avanti in tutte le sedi istituzionali. Fondamentale è stato l’intervento della presidente del Consiglio, che ha ascoltato le istanze dei lavoratori incontrati al Salone nautico: è il segno di una premier e di un governo che ascoltano i lavoratori, le loro istanze, e danno risposte. Come deputata ligure e come vicepresidente della Commissione attività produttive della Camera non posso che esprimere piena soddisfazione per l’esito del confronto raggiunto. La convinzione che la partita non fosse solo genovese ma si dovesse portare a livello nazionale, e che la volontà dell’azienda di rimanere in Italia (dichiarata in audizione in commissione attività produttive) non potesse essere scissa dalla vertenza genovese, oggi ha trovato conferma nella conduzione del tavolo al Mimit, e nei fatti. Ora sarà importante proseguire con un tavolo di monitoraggio ma sgombro da quei licenziamenti che erano irricevibili”.

“Bene che il Governo, per una volta, ci ascolti e ascolti i lavoratori e il territorio: se la procedura di licenziamento viene ritirata, siamo naturalmente soddisfatti e prendiamo atto che gli strumenti europei di cui eravamo pronti a verificare possibilità d’utilizzo non sono più necessari. Ma Genova e la Liguria rimangono territori con molte problematicità. Anche in questa vicenda é evidente: certo non si sono abbandonati i lavoratori, ma questo deve essere solo un punto di partenza. Ora occorre trovare un piano di rilancio aziendale per il polo genovese. Le istituzioni devono lavorare per mettere al centro prima di tutto un’occupazione di qualità, stabile e capace di rendere il nostro territorio attrattivo per competenze, ricerca e innovazione, pretendendo rispetto per gli investimenti fatti dal pubblico”, così l’eurodeputato PD Brando Benifei intervenendo su Ericsson.

“Il ritiro dei 131 licenziamenti Ericsson è una grande notizia per Genova e soprattutto per i lavoratori e le loro famiglie. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per il suo intervento personale e decisivo e il ministro Adolfo Urso per il lavoro svolto al Mimit. Proprio oggi, in vista del tavolo convocato al Ministero sulla vertenza Ericsson, abbiamo fatto recapitare al MIMIT il documento unitario sottoscritto dai parlamentari liguri e dai capigruppo regionali, riuniti venerdì in Consiglio regionale, con la richiesta di ritirare la procedura di licenziamento e tutelare la presenza industriale e tecnologica di Ericsson a Genova. Oggi arriva la risposta che auspicavamo: quando territorio e Governo lavorano insieme, i risultati arrivano”, lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari.

“Ci fa piacere che si sia giunti a un accordo che noi riteniamo però solo l’inizio di in percorso che deve concludersi dando stabilità al polo genovese. Auguriamo che non si debbano vivere più momenti di questa tensione e che i lavoratori siano tutelati. Poi in merito ad alcune dichiarazioni: da parte nostra nessuna speculazione politica e invitiamo Palazzo Chigi ad avere un linguaggio più istituzionale. La nostra preoccupazione era per i 130 lavoratori e per l’azienda genovese. Abbiamo chiesto da subito un intervento del governo anche alla luce delle dichiarazioni dell’Ad che diceva che ‘investire in Italia non conviene’ quindi l’intervento del governo era indispensabile.

Abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo governativo proprio per scongiurare questa crisi e”siamo soddisfatti si sia ottenuto questo primo risultato”. Questo il commento di Davide Natale segretario PD Liguria, Armando Sanna capogruppo PD in Regione, Francesco Tognoni segretario metropolitano PD Genova e Martina Caputo capogruppo PD Comune Genova.