Genova. Non poteva che iniziare parlando di ex Ilva la presentazione del libro di Silvia Salis, “È già domani”. Alla Feltrinelli di Genova il primo di una serie di incontri che porteranno la sindaca di Genova in tutta Italia con il volume, un racconto per metà autobiografia e per metà manifesto politico. “Sono in costante contatto con i commissari – ha detto la sindaca arrivando – si sta cercando una soluzione e io personalmente non sono pessimista, la soluzione si sta cercando. Il mio pensiero è agli operai, ricordo che ogni giorno di sciopero per loro sono più di 100 euro in meno sullo stipendio”.

La libreria di via Ceccardi prevedibilmente affollata – è stato predisposto uno speciale servizio d’ordine – con i posti a sedere esauriti da due ore prima dell’inizio e pubblico affacciato da tutti i piani dell’edificio. Ad ascoltare Salis, intervistata dal giornalista Corrado Formigli, oltre a molte genovesi e genovesi di varie fasce anagrafiche, molti esponenti della politica e della società civile.

Tra gli altri, la ex senatrice e presidente del Teatro Nazionale Roberta Pinotti – che Salis ha definito questa sera “la figura politica che mi è di grande ispirazione” -, l’europarlamentare Brando Benifei, molti assessori della giunta comunale, vari amministratori locali di partiti nel perimetro del campo largo, il presidente di Fondazione Carige Lorenzo Cuocolo, il comandante della polizia locale Fabio Manzo, l’influencer Lorenzo Tosa, il vicepresidente della Camera di Commercio Alessandro Cavo, l’ex presidente della Regione Claudio Burlando, Valentina Gallo della ong di Music for Peace. Ad ascoltare “mamma Silvia”, anche il piccolo Eugenio, a cui il libro è dedicato, insieme all’altro Eugenio della vita di Salis, suo padre, che non c’è più.

Ed è proprio il capitolo del libro dedicato al concepimento di Eugenio, avvenuto grazie alle tecniche di fecondazione assistita, uno di quelli che, in questi giorni di anteprime e stralci, ha fatto discutere. La scelta di Silvia Salis di raccontare pubblicamente un episodio così intimo è legata a un’urgenza, quella di parlare di natalità. “Che in Italia è a zero – ha affermato – vedete, non c’è niente di più bello di avere un figlio naturalmente con la persona che si ama e niente di più bello che ricordare quando è stato concepito, magari in vacanza, al tramonto, in riva al mare. Io lo so quando è nato mio figlio: ero in un laboratorio, con delle dottoresse. È stata una cosa romantica? No, per niente. Ma quello che sentite urlare è mio figlio ed è la cosa più romantica che ci sia”.

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Folla alla Feltrinelli di Genova per la presentazione del libro di Silvia Salis

“Però voglio parlare di natalità – dice la sindaca, tornando subito sul piano pubblico della questione – questo è un tema con cui ci si è riempiti tanto la bocca in Italia. Ma la natalità ha bisogno di proposte concrete, di risposte scientifiche, di pianificazione. Non basta mettere i pro-vita dove vanno le donne ad abortire, non basta dire loro di ascoltare il battito del feto. Servono tre cose: i servizi, perché un figlio oggi molte non se lo possono permettere. Poi iniziare a fare una pianificazione seria con le donne giovani e dire loro ‘potete congelare gli ovuli ora ed è gratis’. E poi dedicare fondi per la fecondazione assistita nella sanità pubblica. Finché non ti prendi cura di questi tre elementi non puoi parlare di natalità”.

Tra gli argomenti affrontati, su input del giornalista Formigli, tanta politica nazionale e internazionale. Dalle prospettive del campo largo, alle discussioni infinite sulle primarie (“I nostri elettori si meriterebbero di meglio”, dice Salis), passando per la figura del sindaco di New York Mamdani: “Sì, alcune sue posizioni sono radicali e credo sia giusto su certi temi essere radicali, io stessa mi definisco progressista e non ho paura di schierarmi in prima linea su certe questioni come i diritti o Gaza, ma tutti tengono ad attribuirmi questa maglia da moderata. Sì, su altre posizioni sono moderata. Credo che anche Mamdani, nella sua vita di amministratore alternerà diversi gradi di radicalità. Quello che bisogna aver presente, il principio che ci deve animare politicamente è che bisogna fare scelte a favore di molti e non di pochi”.

Sul sostegno all’Ucraina e il riarmo, Salis risponde: “Credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo in questo momento del conflitto, la mia posizione è europeista e credo che un Paese che vuole essere in uno scenario internazionale debba sostenere la linea europea”.

Tra i momenti che permettono alla sindaca di Genova di strappare gli applausi più fragorosi, per quanto davanti a un pubblico evidentemente di “fan” o comunque di sostenitori, c’è la risposta a distanza al presidente della Regione Liguria Marco Bucci che questa mattina, dalle pagine del SecoloXIX, ha commentato i passaggi del libro di Salis in cui si critica l’eredità amministrativa. “Quando c’ero io la città era pulita e gli autobus circolavano, molti dei quali gratis”. Questa sera la prima cittadina ha replicato ironicamente: “Dire quando c’ero io.. già come frase inizia male. I bus giravano gratis? Beh abbiamo visto i risultati. Forse sarebbe stato meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo. Il sindaco successivo non si sarebbe trovato una lettera con scritto che l’azienda stava fallendo una settimana dopo l’insediamento…”.

Formigli fa notare che scaricare le colpe su chi c’era prima è un qualcosa in cui anche Giorgia Meloni è “specializzata”. E la sindaca risponde: “Spero che sia qualcosa in cui è specializzato chi governa a lungo allora”.

A proposito di Meloni, alla domanda: “Cosa invidia alla premier?”, Salis risponde: “Il suo elettorato e soprattutto la memoria corta del suo elettorato, mentre i nostri si ricordano tutto…”. Mentre evita di rispondere alla domanda: “Cosa rimprovera a Schlein?”. “Nulla – dice sorridendo – perché è da quattro anni in uno dei posti più pericolosi che esistano, e comunque dobbiamo smetterla di essere divisi, quindi anche se avessi qualche appunto da fare me lo terrei per me, e inviterei tutti a fare la stessa cosa”. Al termine della presentazione Silvia Salis si è fermata a lungo per il consueto “firma-copie”.