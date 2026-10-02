Lavori stradali ed eventi nel fine settimana: modifiche e deviazioni per numerose linee AMT il 3 e 4 ottobre

Genova Un fine settimana di variazioni alla circolazione dei bus AMT a Genova. Sabato 3 e domenica 4 ottobre diverse linee urbane, la linea extraurbana 727 e il Volabus subiscono modifiche di percorso a causa dell’interdizione al transito veicolare di alcune strade cittadine.

Sabato 3 ottobre: modifiche in centro cittàPer consentire lo svolgimento dei lavori e la chiusura al traffico di alcune vie centrali, i bus variano il tragitto secondo diverse fasce orarie: Dalle ore 10.00 alle 23.45 (o fino a cessate esigenze):Linee 18, 18/, 39, 40, 640 e 727: Solo in direzione ponente, giunti in via XX Settembre proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto, da dove riprendono il percorso regolare. La direzione levante resta invariata. Linee 35, 35/, 635 e 641: In direzione ponente, da via XX Settembre deviano per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto. In direzione levante, fino alle 18.00, da piazza Portello proseguono per galleria Bixio, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e via Dante; dalle 18.00 il servizio riprende il tragitto regolare. Linee 36 e 606: In direzione ponente, da via XX Settembre transitano per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto.

In direzione levante, fino alle 18.00, da piazza Corvetto deviano per via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis e piazza Verdi; dalle 18.00 il percorso torna regolare. Linea 37: In direzione levante, dai capolinea di via Dante prosegue per via XX Settembre, via Fiume e piazza Verdi, riprendendo poi il tragitto abituale. Nessuna variazione in direzione ponente. Linea 618 e Volabus: In direzione ponente effettuano la fermata XX Settembre 2/Portoria e proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto. Il Volabus in direzione levante, fino alle 18.00, da piazza Portello passa per galleria Bixio, piazza Corvetto, via XII Ottobre e via XX Settembre (fermata XX Settembre 2/Monumentale); dalle 18.00 torna al percorso regolare.

Dalle ore 14.45 alle 23.45:Linea 20: Viene limitata a piazza Corvetto ed esercitata in modalità circolare. Da piazza Portello prosegue per galleria Bixio, piazza Corvetto, di nuovo galleria Bixio e piazza Portello per riprendere la rotta solita. Dalle ore 18.00 alle 23.45:Linee 34 e 634: In direzione levante, giunte in piazza Portello proseguono per galleria Bixio e piazza Corvetto. Nessuna modifica in direzione ponente.

Domenica 4 ottobre: cantiere in via PastorinoA causa di interventi stradali con chiusura al transito in via Pastorino, dalle ore 07.00 fino a fine esigenze, cambiano percorso le linee 39, 40 e 640: Direzione ponente: Al termine di via Brignole De Ferrari, i bus proseguono per corso Carbonara e, all’altezza di piazza Villa, deviano per corso Firenze e corso Bassi per riprendere il tragitto regolare. Direzione levante: Al termine di corso Bassi, i mezzi proseguono per corso Firenze e, nei pressi di piazza Villa, continuano su corso Carbonara dove si riallacciano al percorso abituale.