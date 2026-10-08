“L’Arte da forma alla ricerca”, la mostra ai Giardini Luzzati degli artisti peruviani

Genova. Da sabato 3 ottobre i Giardini Luzzati ospitano le opere di una cinquantina di artisti peruviani dell’ associazione Espacio Convergente. Le opere sono a tema Amazzonia ma i proventi della loro vendita saranno donati a favore della ricerca per combattere le malattie rare. La proficua collaborazione tra l’associazione Anglad e Aismac ha dato vita a questo nuovo appuntamento in cui il linguaggio universale dell’ arte contribuisce a sensibilizzare sul tema delle malattie cosiddette invisibili e delle persone che quotidianamente le combattono.

La presentazione ha visto la partecipazione di diversi nomi importanti nel campo della ricerca: il dottor Coviello, già direttore di Genetica Umana del Gaslini, la dottoressa Capanna presidente del Comitato malati invisibili, il dottor Fancellu, neurologo del San Martino e responsabile dell’ ambulatorio malati senza diagnosi e la professoressa Mazzucchi del coordinamento regionale ligure delle malattie rare. Alla presenza dell’ assessora al welfare Cristina Lodi e del consigliere comunale Enrico Frigerio, i rappresentanti di Anglad e Aismac, il dottor Vincenzo Palomba, l’avvocato e consigliere municipale Alessio Ciaravino e l’avvocato Veronica Ghiglino hanno moderato i preziosi interventi delle personalità intervenute alla presenza di un bel gruppo di partecipanti che si sono dimostrati molto interessati all’ argomento.

Ed è proprio Vincenzo Palomba, presidente di Anglad ed ex consigliere municipale, che questa volta nella veste di moderatore, ha parlato dell’ importanza del senso di comunità e della rete. “Negli anni 50′ del Novecento lo psicologo statunitense Abraham Maslow sottolineava l’importanza dell’ aggregazione nella sua piramide dei bisogni e secoli prima il poeta John Donne nella sua opera più celebre asseriva che nessun uomo è un’isola; ciò significa che abbiamo da sempre ben presente la necessità di essere parte e, soprattutto, di sentirsi parte di una comunità soprattutto in determinati contesti come la situazione drammatica in cui ci si viene a trovare dopo una diagnosi nefasta e il senso di impotenza e di solitudine che ne deriva. Il nostro compito – intendo come singoli e come associazione Anglad – è recuperare quel senso di appartenenza ad una comunità viva e partecipante e restituirla a tutti per ricreare la fiducia nel prossimo e debellare quel grande male che è la solitudine e l’abbandono. Avete presente quei giochi di fiducia che si fanno in certe sessioni di team building? Bene, dobbiamo restituire questa speranza alle persone , soprattutto quelle in situazioni di forte marginalità e difficoltà, e ricordare che se dovessero cadere all’ indietro c’è ancora qualcuno in questa società decadente che possa sostenerle prima di una rovinosa caduta per terra. È questo che cerchiamo di diffondere con Anglad: una fiducia contagiosa che combatta il qualunquismo imperante per ricordarsi e ricordare che non siamo soli e che la forza più dirompente dell’ essere umano è nell’ unione e nella rete“.

La prossima settimana, sabato 10 ottobre presso il campo di calcio di via Fieschi, Anglad e Aismac continueranno con la loro opera di sensibilizzazione sulle malattie rare con un torneo di calcio di beneficenza. “Aspettiamo tutti per parlare con un altro linguaggio – stavolta quello dello sport- ancora dell’ importanza della ricerca e del supporto. Insieme possiamo dare speranza e soluzioni – chiosa Palomba – Tutti in campo quindi sabato prossimo”.