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Fermento

Anche il Lanfranconi è occupato, studenti in assemblea straordinaria

Il 16 ottobre sarà sciopero studentesco e il 30 ottobre è annunciato uno sciopero generale al fianco degli operai di Usb e Calp

lanfranconi occupato

Genova. Stamattina gli studenti del Lanfranconi di Voltri si sono mobilitati organizzando un’assemblea straordinaria per parlare dei problemi della loro scuola, ma non solo. Lo comunica Osa Genova. Si tratta della terza scuola superiore in fermento dopo Calvino e Gobetti.

Le motivazioni elencate dagli studenti sono tante: “Il caro-vita, gli stipendi fermi dagli anni 90 le condizioni delle scuole, la precarietà dei nostri professori come la carenza di personale Ata, un governo che taglia i fondi alle scuole e aumenta i fondi destinati alle armi (e nel caso della nostra scuola non promuove la digitalizzazione) e a fianco dei lavoratori dell’ex-ilva in sciopero”.

I ragazzi del Lanfranconi contestano anche la misura sul limite agli stranieri nelle classi: “Il governo oltre a tagliarci i fondi vuole farci credere che i nemici siano i nostri compagni di banco, noi riteniamo che il nuovo DL Razzismo sia un’aberrazione e non risolva veramente i problemi di noi studenti”.
Il 16 ottobre sarà sciopero studentesco e il 30 ottobre è annunciato uno sciopero generale al fianco degli operai di Usb e Calp.

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