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I miei nonni

La Regione celebra la “Festa dei nonni”, le dediche dei liguri protagoniste sul maxischermo di piazza De Ferrari

Numerose le testimonianze raccolte, tutte capaci di raccontare, attraverso poche semplici parole, momenti di vita quotidiana e ricordi destinati a rimanere nel tempo

nonni

Liguria. In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi, venerdì 2 ottobre, Regione Liguria promuove l’iniziativa “I miei nonni”, un progetto dedicato al legame tra nonni e nipoti e al valore dei ricordi, delle tradizioni e delle esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Attraverso i canali social istituzionali, Regione Liguria ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni, rispondendo alla domanda: “Qual è il tuo ricordo più bello con i nonni?”.

Numerose le testimonianze raccolte, tutte capaci di raccontare, attraverso poche semplici parole, momenti di vita quotidiana e ricordi destinati a rimanere nel tempo: “Il sorriso indimenticabile”, “I fine settimana in campagna”, “le estati passate insieme”, “le trenette al pesto sempre pronte sul tavolo quando tornavo da scuola”.

“A tutti i nonni della Liguria va il mio augurio più sentito per una giornata serena e felice, circondati dall’affetto e dalla vicinanza delle loro famiglie – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. È giusto festeggiarli e celebrare la loro importanza: i nonni sono pilastri della nostra società, un punto di riferimento e un sostegno concreto per le famiglie, per i figli e per i nipoti. Ma soprattutto sono i custodi dei valori, delle radici e delle tradizioni, coloro che le tramandano alle nuove generazioni e le tengono vive. Lo dico anche da nonno: è un ruolo che regala una gioia straordinaria, ma che porta con sé anche la responsabilità bellissima di trasmettere ai più piccoli ciò che abbiamo imparato e ricevuto nella vita. Grazie a tutti i nonni per quello che fanno ogni giorno”.

Questa sera le testimonianze raccolte saranno protagoniste sul maxischermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, a Genova. Le parole dei cittadini daranno così vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. L’iniziativa vuole essere un’occasione per celebrare, attraverso le voci e i ricordi dei cittadini, un legame capace di attraversare le generazioni e custodire una parte preziosa della storia familiare e del patrimonio culturale della Liguria.

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