La pioggia non ferma i Rolli Days: 70mila presenze per l’edizione dedicata alla trasformazione urbana

Genova. Si chiude con un bilancio estremamente positivo, 69.875 presenze, il secondo appuntamento dell’anno con i Rolli Days, la manifestazione culturale di punta della città di Genova che quest’anno celebra il ventesimo anniversario dall’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

«Registrare il tutto esaurito con quasi 70.000 presenze, nell’anno del ventennale UNESCO, conferma quanto sia prezioso il patrimonio che abbiamo la responsabilità di custodire e valorizzare ogni giorno – dichiara la sindaca Silvia Salis – La straordinaria attenzione internazionale che sta accompagnando la nostra città, celebrata da riviste come Forbes e suggellata dal recente riconoscimento di Best cultural city break in Europe, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Penso a chi è arrivato da fuori regione per i Rolli Days e ha scoperto, camminando nei nostri palazzi e tra i caruggi, una città che sa rinnovarsi e raccontarsi. Un ringraziamento doveroso va anche ai partecipanti per la collaborazione dimostrata nell’affrontare le limitazioni imposte dall’allerta meteo, permettendo di gestire la sicurezza di tutti senza intaccare lo spirito della manifestazione. Dietro questo successo c’è il lavoro rigoroso e appassionato dei nostri giovani divulgatori, del personale comunale e di tutti coloro che ogni giorno rendono Genova un luogo vivo: a loro va il mio ringraziamento. Per noi, investire in cultura significa dare ai genovesi più occasioni per vivere la città e a chi viene da fuori più ragioni per sceglierla e tornarci».

«Nonostante l’allerta meteo che ha costretto ad annullare dal sabato alla domenica circa 3.000 visite prenotate, i numeri di questa edizione confermano, ancora una volta, quanto la visione di una cultura partecipata e una costruzione di eventi scientificamente rigorosa siano il vero motore di valorizzazione della nostra città, come ha riportato la rivista Forbes e come testimoniano i riconoscimenti internazionali ricevuti a livello turistico, per i quali ringrazio la collega Beghin e tutto il suo staff – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Abitare il cambiamento significa far vivere il patrimonio culturale come una risorsa dinamica, capace di coinvolgere generazioni e provenienze diverse. La bellissima risposta dei giovani, dei tanti visitatori arrivati da fuori regione e il lavoro appassionato dei nostri divulgatori scientifici dimostrano come i Rolli Days siano un modello consolidato di narrazione urbana, volta a costruire percorsi di consapevolezza, rispetto e conoscenza del patrimonio e cittadinanza attiva. Sono davvero entusiasta della scelta di dedicare grande attenzione al cuore del centro storico di Genova, affiancando alle aperture della Strada Nuova e della via Balbi molti e significativi siti monumentali e importanti novità collocati nel tessuto territoriale racchiuso da via della Maddalena, Campetto, piazza delle Vigne, via San Luca e piazza Banchi. Inoltre, come detto, anche di fronte alle difficoltà logistiche imposte dalle condizioni meteo, la risposta organizzativa ha saputo garantire la massima sicurezza e tutela per tutti i partecipanti, senza scalfire il grande valore culturale dell’iniziativa».

Con il claim Abitare il cambiamento, l’iniziativa ha accompagnato cittadini e turisti alla scoperta della storia e dell’evoluzione urbana genovese, confermando lo straordinario interesse di cittadini e visitatori per gli spazi storici e l’architettura dei palazzi nobiliari.

Questa edizione ha proposto un programma di 14 eventi collaterali nel weekend, oltre alle consuete visite guidate in lingua inglese, francese, spagnola e genovese, ai percorsi pensati per le persone fragili e in LIS e alle attività dedicate alle famiglie con il format Rolli Kids.

L’analisi delle prenotazioni delinea un pubblico trasversale e variegato. Dal punto di vista anagrafico, la fascia maggiormente rappresentata è quella tra i 56 e i 65 anni, seguita da quella 46-55 anni, dai giovani adulti tra i 26 e i 35 anni, dai visitatori tra i 36 e i 45 anni, dalla fascia 66-75 anni. Ottimi numeri anche per la fascia tra i 18 e i 25 anni. Dato interessante, il 35,5 per cento delle persone prenotate si è registrato sulla piattaforma per la prima volta.

Si conferma nettamente l’attrattività dell’evento a livello regionale ed extra-regionale: oltre il 40 per cento dei prenotati provenivano da fuori regione, con 102 province italiane rappresentate: notevolissimo il risultato della provincia di Milano, seconda solo – per numeri registrati – a quella di Genova. La squadra dei divulgatori scientifici, giovani professionisti delle humanities è arrivata a quota 106, con 46 tirocinanti universitari in affiancamento e due classi dell’Istituto Tecnico Turistico Firpo impegnate nei percorsi di PCTO.

L’edizione ha segnato importanti novità organizzative: per la prima volta sono stati coinvolti 15 dipendenti comunali nel ruolo di divulgatori e 34 divulgatori selezionati dal nuovo bando hanno fatto il loro esordio sul campo. Inoltre, ben 42 dei 106 divulgatori provengono da fuori dei confini regionali liguri, a testimonianza del prestigio scientifico che la manifestazione esercita su scala nazionale.