La delegazione ligure di Italia Viva a DinAmica Milano: “Rafforziamo la collaborazione tra territori”

Milano. Una delegazione ligure di Italia Viva, con la senatrice Raffaella Paita e una rappresentanza genovese composta dalla presidente città di Genova Arianna Viscogliosi, da Stefano Costa e Angelo Guidi, ha partecipato a DinAmica Milano, la festa metropolitana di Italia Viva, organizzata il 10 e 11 ottobre alla Casa di Quartiere Garibaldi-Strehler.

Due giornate di confronto politico e approfondimento su temi centrali per il futuro delle città e del Paese: sicurezza, sviluppo economico, politiche abitative, inclusione sociale, innovazione, diritti e politica internazionale.

“Crediamo molto nel confronto tra territori e nella costruzione di una rete sempre più forte tra amministratori, dirigenti e militanti di Italia Viva – dichiara Arianna Viscogliosi –. Genova e Milano sono città con caratteristiche diverse, ma condividono molte sfide, dalla sicurezza allo sviluppo, dalla casa alla mobilità. Mettere in comune esperienze e proposte significa rafforzare la nostra capacità di incidere concretamente sulle politiche locali e nazionali”.

L’incontro assume particolare significato anche in vista delle prossime elezioni comunali a Milano e delle elezioni politiche nazionali, appuntamenti che “rendono ancora più importante il coordinamento tra territori e la valorizzazione di una proposta politica riformista, liberale ed europeista”.

“Insieme a Raffaella Paita vogliamo continuare a rafforzare il radicamento di Italia Viva sui territori, coinvolgendo nuove energie, giovani e società civile. La collaborazione tra Genova e Milano proseguirà nei prossimi mesi, anche attraverso iniziative comuni, per affrontare le prossime sfide politiche ed elettorali con idee, competenze e una visione condivisa”, concludono gli esponenti.