Klee-Barabino, dopo l’agitazione dei docenti gli studenti occupano la sede delle Battistine

Genova. Continua ad aggiornasi l’elenco delle mobilitazioni studentesche di queste ore. Dopo l’occupazione del Gastaldi di questa mattina, anche gli studenti del Klee Barabino hanno occupato la sede delle Battistine.

“Dalla francia alle occupazioni in tutto il paese, manteniamo l’agitazione in ogni singola scuola verso lo sciopero generale del 30 ottobre – si legge nel volantino diffuso da Osa – non è più possibile accettare una scuola pubblica che non ha più niente. Il dilagante definanziamento di ogni settore pubblico compresa l’istruzione si sta facendo sentire ora più che mai, le aule cadono a pezzi, manca qualsiasi genere di materiale, da quello artistico a quello igienico, persino andare in gita sembra impossibile”.

La mobilitazione del liceo artistico arriva dopo settimane di tensione tra la dirigenza scolastica e studenti e corpo docenti, tanto che proprio gli insegnanti, attraverso le sigle sindacali, la scorsa settimana avevano proclamato lo stato di agitazione

Oggi tocca gli studenti: “Siamo stanchi di vedere i nostri istituti gestiti da presidi manager che non hanno nessun interesse nei nostri confronti o in quelli del personale, a dimostrarlo nel nostro plesso è il persistente rifiuto di un colloquio richiesto dai docenti, ora in stato di agitazione – si legge nella nota – Sappiamo che questo è il risultato di un’istruzione pubblica smantellata sistematicamente in 30 anni di riforme, sappiamo che la repressione continua e i decreti infami come quello razzista, sono frutto di un governo che fa della scuola pubblica il suo apparato ideologico, ma soprattutto sappiamo che il definanziamento pubblico e il carovita straziante è diretta conseguenza dell’impegno finanziario che il nostro Stato si è preso sostenendo l’industria bellica e le guerre imperialiste dell’occidente. Non possiamo stare in silenzio davanti a chi pezzo dopo pezzo distrugge questo presente e ci toglie il futuro”.