Iren Quinto atteso a Roma, Bittarello: “Noi pronti, obiettivo tre punti ma non sarà facile”

Genova. Il tempo della preparazione è ormai finito. Dopo il rinvio della prima giornata di campionato contro il Circolo Canottieri Napoli, l’Iren Genova Quinto torna in vasca nel massimo campionato nazionale, la serie A1: domani, venerdì, presso la piscina del Foro Italico i biancorossi faranno visita alla Training Academy Olympic Roma, con fischio d’inizio alle 19 e diretta televisiva su RaiSport.

“In queste settimane abbiamo lavorato tantissimo – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello – in particolare ci siamo concentrati sulla parte atletica, su quella tecnica e anche su quella organizzativa: mai come in questa stagione dobbiamo essere una macchina perfetta, in grado di viaggiare a cento all’ora senza sbavature. Abbiamo studiato la gara d’esordio dei nostri avversari, anche se la prima giornata non fornisce mai indicazioni troppo affidabili. Noi dovremo essere bravi dietro a limitare le loro individualità e fare tanto movimento davanti, restando sempre nel vivo della partita. L’obiettivo è quello di iniziare con i tre punti, consapevoli che non sarà semplice: per noi ogni gara deve essere una finale e una occasione di crescita“.