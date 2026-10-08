Iren, il Patto di sindacato esprime parere positivo sui risultati del primo semestre 2026

Genova. I rappresentanti del Patto di Sindacato di Iren, composto dal Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dalla Sindaca di Genova Silvia Salis e dal Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, riunitisi oggi nella sede del Comune di Genova a Palazzo Tursi, esprimono parere positivo sui risultati conseguiti dal Gruppo al 30 giugno 2026, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In uno scenario economico e geopolitico caratterizzato da elementi di incertezza, i risultati del semestre confermano la solidità industriale e finanziaria di Iren, la validità delle scelte strategiche intraprese e la capacità dell’azienda di continuare a generare valore per i territori, gli azionisti e le comunità servite.

I dati evidenziano come le sinergie sviluppate all’interno del Gruppo e il lavoro di integrazione e razionalizzazione svolto negli ultimi anni abbiano consentito di mantenere un rendimento stabile anche in presenza di condizioni esterne particolarmente sfidanti. Risultati resi possibili dal grande lavoro dei vertici, dal management e dagli oltre 11.500 dipendenti. È grazie al lavoro di tutta la popolazione aziendale che Iren riesce a fare bene i suoi tanti mestieri: per questo i Sindaci sollecitano il Gruppo a continuare a tenere alta l’attenzione sulle persone, vero punto di collegamento tra l’azienda e i territori.

Il Patto di Sindacato sottolinea altresì il ruolo strategico degli investimenti, che rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per sostenere la competitività del Paese, l’occupazione, la transizione energetica e lo sviluppo dei territori.

È proprio nelle fasi congiunturali più complesse che occorre mantenere una visione di lungo periodo: investire nelle infrastrutture, nell’innovazione, nell’economia circolare, nella sicurezza energetica e nella qualità dei servizi significa creare le condizioni per una crescita duratura e per una maggiore capacità di risposta alle esigenze di cittadini e imprese. In particolare, le reti, sia elettriche sia idriche, devono essere sempre più al centro dei programmi attuali e futuri di investimento, con l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi e ridurre i disagi per i cittadini. Gli investimenti previsti e quelli già realizzati confermano il ruolo di Iren come partner fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nonché come strumento operativo per sostenere la transizione ecologica e i programmi di decarbonizzazione delle città e dei territori.

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, i Sindaci hanno posto l’attenzione sull’importanza di proseguire le politiche già attivate dal Gruppo per calmierare i prezzi e tutelare famiglie, cittadini e imprese dagli effetti della volatilità dei mercati energetici.