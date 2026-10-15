Minaccia di morte e tenta di investire la ex con l’auto: “Volevo solo spaventarla”

Genova. L’avrebbe minacciata di morte, ripetutamente insultata anche per strada e, infine, avrebbe tentato di investirla con l’auto. Per un tunisino di 37 anni, accusato di stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna, la gip Martina Tosetti ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna, con una distanza minima di un chilometro.

La relazione, durata tre anni, era finita all’inizio di settembre proprio a causa dell’atteggiamento aggressivo e minaccioso dell’uomo. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, in un’occasione lui l’avrebbe minacciata con un coltello, mentre in un’altra avrebbe tentato di strangolarla.

La denuncia era stata presentata a metà settembre, ma le minacce e gli insulti sarebbero proseguiti in un crescendo fino all’episodio del 5 ottobre, quando l’uomo, dopo aver visto la ex camminare sul marciapiede, avrebbe sterzato con l’auto per colpirla alle spalle. La donna era caduta a terra, riportando lesioni lievi con una prognosi di sette giorni.

Questa mattina, davanti alla giudice nell’interrogatorio di garanzia, il 37enne, difeso dall’avvocato Cristiano Mancuso, ha negato le accuse di stalking, ammettendo però, pur ridimensionandolo, l’episodio dell’auto. “Volevo solo spaventarla – ha detto – e quando è caduta a terra mi sono fermato subito a soccorrerla”. L’uomo ha aggiunto che la donna non sembrava ferita e che si sarebbe allontanata sulle proprie gambe.

La gip aveva subordinato il divieto di avvicinamento all’applicazione del braccialetto elettronico che tuttavia non sarà utilizzato: la donna ha negato il consenso necessario, poiché anche lei avrebbe dovuto portare un dispositivo acceso per consentire il controllo del rispetto della misura cautelare.