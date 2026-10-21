Digitale e intelligenza artificiale per le imprese genovesi: il Comune fa squadra con Meta

Genova. Aiutare le imprese del territorio a utilizzare il digitale e l’intelligenza artificiale nella propria attività, attraverso la formazione e il confronto con gli esperti. Con questo obiettivo si è svolta mercoledì, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, “Genova digitale per le imprese – Strumenti, competenze e Intelligenza Artificiale per crescere sul territorio”, la mattinata di formazione gratuita promossa dal Comune di Genova in partnership con Meta, Camera di Commercio di Genova e Confindustria Genova, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova e delle associazioni di categoria del territorio.

L’iniziativa, rivolta alle micro, piccole e medie imprese, ha offerto indicazioni e strumenti per migliorare l’organizzazione del lavoro, comunicare in modo più efficace e raggiungere nuovi clienti, accompagnando l’accesso alle tecnologie con le competenze necessarie a utilizzarle. Meta ha messo a disposizione le proprie competenze attraverso un percorso formativo dedicato alla comunicazione digitale, alla creatività supportata dall’intelligenza artificiale e alla relazione con i clienti.

Le sessioni hanno affrontato la progettazione e l’ottimizzazione delle campagne digitali, dalla definizione degli obiettivi alle buone pratiche per migliorare i risultati; l’utilizzo dell’IA a supporto della creatività, con esempi e dimostrazioni pratiche; le funzionalità di WhatsApp Business Platform, approfondendo le opportunità offerte dalla messaggistica per costruire e gestire la relazione con i clienti.

Alla mattina hanno partecipato la sindaca di Genova Silvia Salis, Angelo Mazzetti, direttore delle relazioni istituzionali per Italia e Grecia di Meta, il rettore dell’Università degli Studi di Genova Antonio Uccelli, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, il presidente di Confindustria Genova Fabrizio Ferrari e Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, in rappresentanza delle associazioni di categoria.

“Siamo molto orgogliosi di avere oggi qui Meta e, insieme a Camera di Commercio e Confindustria, un evento che sta vicino alle micro, piccole e medie imprese del territorio per usare gli strumenti digitali e per poter avere un nuovo mercato – ha detto la sindaca Salis – Credo che oggi sia un’opportunità che viene data a tutte le realtà del territorio che vogliano usare gli strumenti che Meta mette a disposizione per far crescere la propria attività. Sappiamo che è un momento molto difficile, soprattutto per il commercio, che ha comunque a che fare con il commercio online, e ci sono strumenti nuovi che vanno trovati e servono per allargare un mercato che è sempre più competitivo. Quindi credo che giornate come queste siano preziose e ringrazio di nuovo Meta, perché Meta che sostiene una città e quindi viene nella sede del Comune per mettere a disposizione gratuitamente delle imprese del territorio gli strumenti per evolversi è fondamentale”.

“L’Intelligenza Artificiale apre una nuova fase di opportunità e crediamo che il modo migliore per trasformarla in crescita diffusa sia mettere questi strumenti nelle mani del maggior numero possibile di persone e imprese. Per una piccola impresa, un artigiano o un’attività di vicinato, l’IA può significare essere più produttivi e creativi, raccontarsi meglio e raggiungere clienti che prima erano fuori portata – spiega Angelo Mazzetti, direttore delle relazioni istituzionali per Italia e Grecia di Meta – ma l’accesso alla tecnologia da solo non basta: servono anche le competenze per utilizzarla. È questo il senso di una giornata come quella di oggi, costruita insieme alle istituzioni e alle associazioni del territorio: contribuire a fare in modo che sempre più imprese possano comprendere, sperimentare e utilizzare concretamente le opportunità del digitale e dell’AI”.

“La spinta delle nuove piattaforme e dell’intelligenza artificiale per piccole e medie imprese può essere enorme, ma è necessario dotare le imprese degli strumenti di comprensione e adattamento a questa nuova realtà – conclude Luigi Attanasio, il presidente della Camera di Commercio di Genova – bene ha fatto il Comune a promuovere questo evento. Noi abbiamo uno sportello dedicato al digitale, le imprese genovesi e liguri primeggiano in Italia in questo senso. Da una decina d’anni ogni anno formiamo migliaia di imprese all’approccio digitale, è molto importante e oggi siamo qui per comprendere un nuovo strumento”.