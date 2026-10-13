Indice della criminalità, Genova sale al settimo posto: più denunce per danneggiamenti e violenze sessuali

Genova. Mentre l’Italia registra per la prima volta dopo quattro anni un calo generale dei reati denunciati (-1,8% nel 2025), il quadro che emerge nei grandi centri metropolitani continua a presentare un’elevata densità di illeciti. Genova si conferma tra le realtà più complesse della penisola: con 5.051,0 denunce ogni 100 mila abitanti e un totale di 41.453 reati segnalati alle autorità nel 2025, la provincia ligure si posiziona al settimo posto assoluto nella classifica nazionale dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore.

Un posizionamento in “salita” visto che nell’ultima pubblicazione dell’indice, relativa all’anno 2024, la nostra città era al decimo posto nella classifica realizzata con i dati delle denunce acquisite dalle forze dell’ordine, e lasciando fuori tutto l’eventuale “sommerso” di non denunciato. Un trend di crescita che segue quello delle grandi città e che, stando allo storico dell’indice, è iniziato dopo il brusco calo del periodo Covid: per la cronaca, i numeri registrati nel 2025, però, sono i più alti dall’inizio della stesura di questo classifica, superando anche gli anni pre pandemici.

I dati di quest’anno confermano una tendenza ormai nota, per cui quasi la metà dei reati commessi in Italia (il 47,4%) si concentra nelle 14 città metropolitane, dove l’impatto dei residenti si somma a quello dei cosiddetti city users, tra turisti, studenti e pendolari. Sebbene rimanga distante dai numeri del podio occupato da Milano, Firenze e Roma, Genova evidenzia criticità marcate legate in particolare ai reati contro il patrimonio e al degrado urbano.

La mappa dei reati

Analizzando la graduatoria per singola tipologia di reato, la capoluogo ligure mostra posizionamenti di rilievo in diverse categorie. A spiccare sono in primo luogo i danneggiamenti, ambito in cui Genova conquista la quarta posizione nazionale con 827,1 denunce ogni 100 mila abitanti, pari a 6.788 episodi complessivi. Un dato che riflette chiaramente il trend nazionale sui reati da vandalismo e disagio sociale. La provincia si colloca al quarto posto (in discesa rispetto al 2024) anche per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile, con 58 segnalazioni totali.

Sul fronte dei reati economici e commerciali, il territorio genovese si attesta al sesto posto per contrabbando, con 21 casi rilevati, e al settimo per contraffazione di marchi e prodotti industriali, con 100 denunce registrate. In linea con la forte espansione dei crimini digitali a livello nazionale, le truffe e le frodi informatiche spingono Genova all’ottavo posto della classifica, conteggiando 5.674 denunce, pari a 691,4 ogni 100 mila residenti. La stessa ottava posizione viene raggiunta nell’ambito degli stupefacenti e del narcotraffico, con 660 segnalazioni complessive.

Per quanto concerne la microcriminalità e i reati predatori, i numeri restano da top venti. I furti totali denunciati ammontano a 16.014, mentre le rapine toccano quota 549 episodi, collocando la provincia all’undicesimo posto in entrambe le graduatorie.

I dati mostrano inoltre un’attenzione particolare sul tema delle aggressioni e della violenza di genere. Genova si posiziona infatti al decimo posto nazionale sia per le lesioni dolose, con 1.229 denunce, sia per le violenze sessuali, che vedono 147 segnalazioni. Completano il quadro delle aggressioni le percosse, al trentaquattresimo posto con 291 casi, e le minacce, al quarantottesimo posto con 981 denunce.

A fronte di una presenza diffusa di reati contro il patrimonio e di strada, la provincia ligure registra un andamento decisamente più rassicurante per quanto riguarda i delitti contro la persona. Sul fronte degli omicidi volontari consumati, Genova scende al novantaduesimo posto con zero casi registrati nell’ultimo anno di rilevazione, mentre i tentati omicidi si fermano a 14 episodi, posizionando il territorio al quarantasettesimo posto. Rimangono contenute nel computo delle denunce legate alla criminalità organizzata, con un solo caso segnalato per associazione per delinquere e un solo episodio relativo all’associazione di tipo mafioso.