Salis ha incontrato l’ambasciatrice di Francia: tensioni sociali, emergenza abitativa e servizi per i cittadini i temi affrontati

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto questa mattina, nell’Ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, l’ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes, in visita di cortesia nel capoluogo ligure. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il console onorario di Francia per Genova, La Spezia e Savona, Luc Pénaud, e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali del Comune di Genova, Simohamed Kaabour.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo istituzionale su argomenti di grande attualità, a partire dalle tensioni sociali che stanno interessando entrambi i Paesi, con particolare riguardo alle dinamiche e al disagio del mondo giovanile. Nel corso del colloquio, l’attenzione si è focalizzata anche sulle criticità legate all’emergenza abitativa e sulle difficoltà dei Comuni nell’incidere su tale fronte a causa della carenza di risorse trasferite dagli enti sovraordinati. Al centro della discussione anche le strategie dell’amministrazione comunale per bilanciare la gestione dei servizi per la terza età, in una realtà urbana complessa come quella genovese, con la necessità di aumentare l’attrattività nei confronti delle giovani generazioni.

Si è parlato, inoltre, di sviluppo e della sostenibilità, con un focus sui collegamenti infrastrutturali, sulla mobilità green e sulla gestione degli investimenti futuri una volta esaurite le risorse straordinarie del Pnrr. In un’ottica di crescita economica e attrattività territoriale, la sindaca Salis ha espresso l’auspicio di avviare una proficua collaborazione per intercettare imprenditori e realtà economiche francesi interessate a investire a Genova.

A conclusione della visita, la sindaca ha omaggiato l’ambasciatrice Descôtes con un piatto in ceramica, realizzato a mano da un’artigiana locale, raffigurante la città di Genova.