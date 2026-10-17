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Feriti

Caduta in bici e scontro in moto: tre giovanissimi in ospedale nella notte

Due gli incidenti a poche ore di distanza, uno in via Banderali, a Carignano, l'altro a Borgoratti

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Genova. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso nella notte in via Banderali, a Carignano, dopo essere caduto dalla bicicletta.

Il ragazzo stava rientrando a casa intorno alle 4 quando ha perso il controllo della bici ed è caduto sull’asfalto sbattendo con violenza il viso.

A soccorrerlo un’ambulanza della Squadra Emergenze, intervenuta con l’automedica del 118. È stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice rosso, ma una volta arrivato in pronto soccorso le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto si temesse. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi. Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Sempre nella notte altro incidente che ha coinvolto due giovanissimi, entrambi in motorino. È successo in via Posalunga, a Borgoratti, dove un quindicenne e un diciottenne si sono scontrati. A intervenire due ambulanze della Croce Verde di Quarto e la polizia locale. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale San Martino in codice giallo.

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