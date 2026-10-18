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Incidente sulla A12, auto si ribalta sul viadotto Recco: 60enne al San Martino in codice rosso

Disagi per il traffico: la circolazione è stata ridotta a una sola corsia, provocando rallentamenti e circa un chilometro di coda verso levante

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Foto d'archivio

Genova. Paura in A12 in direzione Livorno, dove questa mattina poco prima delle 12 un’auto si è ribaltata su un fianco mentre percorreva il viadotto di Recco.

Si tratta di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altre vetture e le cui cause sono tuttora in fase di accertamento. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 60 anni: a causa di un trauma toracico riportato nell’impatto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, due ambulanze e l’automedica Golf 6 per coordinare i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto. Pesante l’impatto sul traffico: la circolazione è stata ridotta a una sola corsia, provocando rallentamenti e circa un chilometro di coda verso sud.

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